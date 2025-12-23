Conciertos en el Zócalo hoy 23 de diciembre: ¿Quién se presentan?

Durante diciembre y hasta enero se estará llevando a cabo la Verbena Navideña 2025 en el Zócalo de la CDMX, y durante estos días el corazón de la capital estará lleno de eventos y conciertos.

La Verbena Navideña del 2025 fue nombrada como Luces de Invierno, y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México es la encargada de gestionar todos los eventos que se realizarán durante esta celebración.

La Verbena Navideña 2025 comenzó este sábado 20 de diciembre y continuará hasta el domingo 4 de enero del 2026, por lo que durante estos días las personas podrán disfrutar de espectáculos gratis que podrán ser disfrutados por todos los miembros de la familia.

Decenas de personas aprovechan las vacaciones de diciembre para visitar la verbena navideña en el Zócalo Capitalino ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué concierto hay hoy 23 de diciembre en el Zócalo?

Luces Navideña tendrá conciertos y funciones que se realizarán en el foro navideño, y entre los artistas que se presentarán este 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México se encuentran Ana Tijoux, Los Cardenales de Nuevo León, Las Víctimas del Dr. Cerebro, The Altons, e Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buena Vista Social Club.

La cartelera de la Verbena Navideña 2025 de este martes 23 de diciembre es la siguiente:

14:30 - 15:05 Coro Stacatto

15:50 - 16:30 Malaria Dancing Club (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Paz Quintana (CHI)

18:15 - 19:15 La Coreañera

19:30 - 21:00 Los Askis

21:05 - 22:30 Mosaico Sonidero

Cartelera de la Verbena Navideña 2025

24 de diciembre:

13:30 - 14:15 Val Hozu

15:00 - 16:05 “Todos a Belén”. Pastorela Cía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua

16:45 - 17:30 Musas. Ensamble de Arpas

25 de diciembre:

17:00 - 17:45 Ecos Tropicales (Selección Cuicatl)

18:00 - 18:45 Orquesta de Pepe Arévalo

19:00 - 19:45 Danzonera Isora Club

20:00 - 21:00 Danzonera Urban

26 de diciembre:

16:20 - 17:00 El Poder del Barrio (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Jazz & Flow (Orquesta Nacional de Jazz)

18:15 - 19:15 Hispana

19:30 - 21:00 Baby Volcano (GUA)

21:05 - 22:30 DJ Lashenka

Cartelera Luces de Invierno 2025 ı Foto: Secretaría de Cultura

27 de diciembre:

17:00 - 20:00 Gala México Canta

20:20 - 22:00 DJ Cybernico

28 de diciembre:

6:20 - 17:00 Xandul (Selección Cuicatl)

29 de diciembre:

16:20 - 17:00 Sr. Dinamita (Selección Cuicatl)

17:10 - 18:00 Mexamorphosis (EUA-MEX)

18:15 - 19:15 Renee

19:30 - 21:00 The Altons (EUA-MEX)

21:05 - 22:30 Sonido Rumba Tropical

30 de diciembre:

16:20 - 17:00 Rude Times (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Los Korukos

18:15 - 19:15 Out of Control Army

19:30 - 21:00 Las Víctimas del Dr. Cerebro

21:05 - 22:30 DJ Heros

17:15 - 18:00 Chimo Psicodélico (COL)

18:15 - 19:15 Sónex

19:30 - 21:00 Cimarrón (COL)

21:05 - 22:30 DJ Sé

