Adquiere CDMX equipo de punta para la recuperación de caudal y atención de lluvias

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), informa que entre el 1 de enero y el 15 de noviembre se registró en la Ciudad de México un acumulado de mil 600 millones de metros cúbicos de lluvia, equivalente a dos veces la capacidad de las presas que integran el Sistema Cutzamala.

El abastecimiento de dichas fuentes de agua que dotan a la Capital del país presentan niveles por encima del 90 por ciento, situación que permite a la SEGIAGUA trabajar en su compromiso de mejorar el suministro del vital líquido en los meses de sequía (estiaje) a través de distintas estrategias que desde el inicio de la administración se han implementado, como la eficiencia operativa, rehabilitación de pozos y la adquisición de nueva tecnología para la recuperación de caudal principalmente.

Inversión histórica en tecnología fortalece la infraestructura hidráulica de la capital. ı Foto: Gobierno CDMX

Aunado a estas acciones, se hace un llamado a los habitantes de las 16 alcaldías para que implementen hábitos de uso adecuado del agua en los hogares, centros de trabajo y negocios, toda vez que evitar el desperdicio del recurso disminuye sustancialmente el riesgo de desabasto para la población de la Ciudad. Por ello es importante que gobierno y capitalinos asuman la responsabilidad compartida en la administración y empleo del vital líquido.

Es preciso mencionar que el desempeño que se dio durante la temporada de lluvias 2025, como la atención que se brindó en menos de 24 horas, en su mayoría, de los 2 mil 14 encharcamientos registrados se logró gracias a la adquisición de 40 nuevos hidroneumáticos con tecnología de punta que representó una inversión de mil 500 millones de pesos, la mayor en los últimos 40 años.

Inversión histórica en tecnología fortalece la infraestructura hidráulica de la capital. ı Foto: Gobierno CDMX

A esto se suma el esfuerzo de más de mil 100 trabajadores y alrededor de 220 unidades de maquinaria, que en total fueron 8 mil 800 horas de trabajo hombre-máquina entre las distintas dependencias que integran el Operativo Tlaloque.

Es importante señalar que con la adquisición de los hidroneumáticos y la conclusión de la temporada de lluvias en noviembre pasado la SEGIAGUA inició la planeación de acciones preventivas en la red de drenaje con el programa de mega desazolve que se llevará a cabo de enero a mayo del 2026 en vías primarias y de acceso controlado como Insurgentes Norte y Sur, Periférico, Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Eje Central, así como los distintos Ejes Viales.

Personal de SEGIAGUA realiza labores de mantenimiento preventivo en el drenaje. ı Foto: Gobierno CDMX

La SEGIAGUA reitera el compromiso con los habitantes de la capital para responder a las situaciones que originan una emergencia como son las lluvias atípicas y todo aquello que se desprende de una gran cantidad de agua pluvial.

