Conciertos en el Zocalos GRATIS hoy 30 de diciembre: ¿Quién se presenta?

Concierto gratis en el Zócalo de la CDMX HOY

Debido a la Verbena Navideña de este año, el Zócalo de la CDMX ha contado con conciertos y espectáculos gratuitos que brindan entretenimiento a todos los miembros de la familia.

Durante esta temporada navideña, Luces de Invierno ha ofrecido un ambiente festivo en el corazón de la capital, pues sus calles se encuentran repletas de adornos y luces navideñas de colores.

Además, dese el 20 de diciembre se han ofrecido pastorelas, espectáculos y concierto de agrupaciones musicales de diversos géneros totalmente gratuitos en el Zócalo de la Ciudad de México.

Zócalo capitalino vive la Navidad con la Feria de las Luces ı Foto: X @SECTUR_mx

¿Qué concierto GRATIS hay hoy martes 30 de diciembre en el Zócalo?

Durante varios días la Verbena Navideña ha sido el espacio de distintos espectáculos musicales que han sido disfrutados por muchas personas, debido a la gran variedad de géneros musicales que se encuentran disponibles en Luces de Invierno 2025.

Sin duda alguna los conciertos que se van a presentar este martes 30 de diciembre han sido algunos de los más esperados, pues desde las 16:00 horas comenzarán los conciertos gratuitos en el Zócalo de la CDMX.

Los conciertos que se ofrecerán este 30 de diciembre en el escenario de Luces de Invierno serán los siguientes:

16:20 - 17:00 Rude Times (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Los Korukos

17:15 - 18:00 Chimo Psicodélico (COL)

18:15 - 19:15 Sónex

18:15 - 19:15 Out of Control Army

19:30 - 21:00 Las Víctimas del Dr. Cerebro

19:30 - 21:00 Cimarrón (COL)

21:05 - 22:30 DJ Sé

21:05 - 22:30 DJ Heros

Además, esta serie de conciertos gratuitos seguirán disponibles por otros tres días más después de las celebraciones del Año Nuevo, por lo que el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de enero también se podrá disfrutar de unos cuántos espectáculos más en el Zócalo capitalino.

Cartelera Luces de Invierno 2025 ı Foto: Secretaría de Cultura

Viernes 2 de Enero:

4:00 - 14:45 Rancho Cósmico (Selección Cuicatl)

15:00 - 15:45 Los detectives

17:00 - 17:50 Neptuna

18:00 - 19:20 La Barranca

19:40 - 21:00 Los Amantes de Lola

Sábado 3 de Enero:

17:05 h Fania Delena y la Rebelión Rumbera (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 La Orquesta de Pérez Prado

19:20 h Jorge Carmona. La voz del barrio

20:40 h Orquesta Canela (COL)

21:55 h DJ Santiago Show

Domingo 4 de Enero:

13:00 - 14:00 Ari Vargas

14:00 - 15:00 Orquesta Infantil de la Magdalena Contreras (Selección Cuicatl)

16:00 - 16:45 Camila Guevara (CUB)

17:00 - 17:50 Valeria Jasso

18:05 - 19:10 Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buena Vista Social Club (CUB)

19:30 - 21:00 Ana Tijoux (CHI)

