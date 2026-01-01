Mercado de Sonora ya no venderá animales vivos desde este 1 de enero

A partir del 1 de enero, el Mercado de Sonora dejará de vender animales vivos, en cumplimiento de una resolución judicial que tiene como fin principal garantizar el bienestar animal en la Ciudad de México.

La medida marca un cambio histórico para uno de los mercados más que tradicionalmente se encuentra asociado a la comercialización de diversas especies para diferentes fines, siendo uno de los más comunes el uso ‘ritualistico’ de animales.

La disposición deriva de un fallo emitido en agosto de 2025 por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual ordenó a las autoridades capitalinas aplicar de manera estricta la normativa en vigor.

Comerciantes del Mercado Sonora tienen prohibido vender animales ı Foto: Cuartoscuro

Dicha regulación prohíbe la venta de animales vivos en mercados públicos que no cuenten con condiciones adecuadas de sanidad y bienestar.

Con esta resolución, el mercado ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza modifica de forma sustancial su funcionamiento. A partir de ahora, ningún local podrá comercializar animales vivos, sin importar la especie.

La restricción incluye a diversos animales, cuya venta había generado denuncias constantes por presunto maltrato, hacinamiento y falta de higiene.

El fallo también instruye a las autoridades a supervisar permanentemente el cumplimiento de la norma y a aplicar sanciones a quienes la incumplan, que pueden ir desde multas y clausuras hasta la pérdida de los derechos como locatarios.

Previo a la entrada en vigor de la medida, los comerciantes contaron con un plazo para reconvertir sus negocios. En ese periodo, varios locales optaron por cambiar de giro y actualmente ofrecen alimento para mascotas, accesorios, productos de cuidado animal y otros artículos tradicionales del Mercado de Sonora.

⭕ Mercado de Sonora deja de vender animales tras fallo judicial



