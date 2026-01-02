¿Ya sabes cuándo verificar? Este es el calendario de Verificación CDMX 2026

Algunos automovilistas realizan el trámite de la verificación en un Verificentro

La Ciudad de México inicia el programa semestral de verificación vehicular correspondiente al primer semestre de 2026 con un calendario y condiciones claras para los automovilistas que deben cumplir esta obligación ambiental.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) capitalina mantiene el esquema en el que los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la CDMX deben verificar según el color del engomado y el último dígito de su placa, con base en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria.

Calendario de verificación 2026

La verificación se realiza dos veces al año (semestral) y cada grupo de vehículos tiene un periodo asignado para cumplir con esta obligación.

Primer semestre 2026

Enero–Febrero: Engomado amarillo con terminación de placa 5 o 6

Febrero–Marzo: Engomado rosa con terminación de placa 7 u 8

Marzo– Abril: Engomado rojo con terminación de placa 3 o 4

Abril–Mayo: Engomado verde con terminación de placa 1 o 2

Mayo-Junio: Engomado azul con terminación de placa 9 o 0

Calendario verificación vehicular 2026 CDMX ı Foto: Secretaria medio ambiente

¿Cuáles son los costos para la verificación?

El costo de la verificación vehicular en CDMX se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) e incluye el impuesto al valor agregado (IVA). Para principios de 2026, el precio estimado es aproximadamente $738 pesos, aunque puede ajustarse tras la actualización anual de la UMA.

Este monto aplica para todos los hologramas que se otorgan tras la verificación —0, 1 o 2— y no varía por tipo de combustible, modelo o antigüedad del vehículo.

Estos son los requisitos

Para realizar la verificación es obligatorio agendar una cita previa en el portal oficial de verificentros.

Además, el vehículo no debe tener adeudos de tenencia, infracciones de tránsito o sanciones ambientales; de lo contrario, el sistema puede bloquear la autorización para verificar.

Documentos y condiciones típicas:

Tarjeta de circulación vigente

Identificación oficial

Comprobante de cita agendada

Estado mecánico adecuado del vehículo

Certificado de la verificación anterior (si aplica)

Asimismo, SEDEMA reiteró que la verificación vehicular es un trámite obligatorio para los automóviles registrados en la Ciudad de México, así como para unidades de otras entidades que soliciten el servicio, cuyo objetivo es medir los niveles de emisiones contaminantes, constatar el adecuado funcionamiento de los vehículos y contribuir a la mejora de la calidad del aire en la capital del país.

