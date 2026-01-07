Andrés Aguilera arranca con plan para digitalizar y descentralizar el TJACDMX.

Tras rendir protesta como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), Andrés Ángel Aguilera Martínez presentó un Plan Estratégico de Gestión orientado a fortalecer el vínculo directo con la ciudadanía mediante la digitalización y descentralización de los servicios.

Con este acto, inicia la gestión enfocada en la consolidación de un “Tribunal del Pueblo”, enfocado a humanizar la justicia administrativa.

El magistrado presidente explicó que se busca acercar al juzgador y al ciudadano, garantizando el derecho humano al buen gobierno, un Tribunal garante de los derechos de las personas frente a la actuación de las autoridades, promoviendo activamente el derecho a la buena administración pública y el acceso irrestricto a la justicia.

“Este instrumento responde a mi compromiso de consolidar un ‘Tribunal del Pueblo’, uno cercano, eficiente, transparente…”, puntualizó el magistrado presidente en la sede del TJACDMX.

Resaltó que hoy inicia una nueva administración con bases sólidas que han legado quienes antecedieron.

“Daremos continuidad a todo aquello que ha dado resultados probados y encausaremos nuevas acciones que refuercen y permitan seguir avanzando en una impartición de justicia eficaz y equilibrada”, agregó el magistrado presidente.

El Plan será objeto de seguimiento permanente y evaluación periódica con base en mecanismos de responsabilidad institucional, diagnóstico constante, informes periódicos, transparencia y participación ciudadana.

Plan Estratégico de Gestión 2026-2028

El programa destaca una reingeniería institucional que incluye la implementación de la Defensoría Ciudadana en las 16 alcaldías y el fortalecimiento de la justicia digital a través de la implementación del defensor en línea (TRIBU).

Fortalecimiento de la Función Jurisdiccional: Mejora de procedimientos jurisdiccionales, implementación progresiva del Juicio en Línea, promoción de iniciativas constitucionales para simplificar los juicios sumarios y ordinarios, sentencias más rápidas y eficaces, así como con capacitación constante del personal.

Justicia Social y Cercana al Pueblo: Fortalecer la Defensoría Jurídica, presencia itinerante con el programa “El Tribunal en tu Alcaldía”, promoción y difusión de asesoría y defensoría jurídica gratuitas, lanzamiento del asistente digital TRIBU (Defensor en línea) para orientar a la población vulnerable, incorporación de enfoques de derechos humanos, género y no discriminación.

Administración Eficiente y Responsable del Presupuesto: Garantizar el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos con procesos de planeación y presupuesto con base en resultados, alineados a objetivos institucionales claros y medibles, mediante una reingeniería institucional, bajo principios de austeridad, manteniendo la certificación salud mental (NOM-035) y la “nivel oro” en igualdad laboral (NOM-025).

Acerca del TJACDMX

Con más de 50 años de trayectoria, el TJACDMX es una institución autónoma comprometida con la impartición de justicia pronta, completa e imparcial. Su misión fundamental es resolver las controversias entre los ciudadanos y las autoridades de la Administración Pública local.

Trayectoria de Andrés Ángel Aguilera Martínez

Con más de 26 años en el servicio público, Aguilera Martínez es Licenciado en Derecho y Maestrante en Filosofía Social por la Universidad La Salle. Su experiencia abarca los tres poderes de gobierno, destacando su labor previa como Magistrado de Sala Ordinaria y su ratificación por unanimidad en el Congreso de la CDMX en 2022.

