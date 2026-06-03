Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 3 de junio: ¿Qué calles están cerradas?

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante bloqueo

Este miércoles 3 de junio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Trabajadoras sexuales durante manifestación ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 3 de junio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 3 de junio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 09:30

Colectivo ‘una luz en el camino’: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 07:00

Comunidad politécnica: Instalaciones de Canal Once Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo , desde las 12:00

Fundación ‘Asocive’: Av. Arcos de Belén y Av. Balderas, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 09:00

Colectivo ‘Nuestra América’: Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc , desde las 14:00

Colectivo ‘Justicia para Velvet’: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, desde las 16:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 3 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



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