Evita el tráfico

Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 3 de junio: ¿Qué calles están cerradas?

Diversas movilizaciones sociales complicarán la circulación en la capital; revisa los puntos afectados y las rutas alternas para anticipar tu salida

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante bloqueo
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante bloqueo Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariel Caballero

Este miércoles 3 de junio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Trabajadoras sexuales durante manifestación
Trabajadoras sexuales durante manifestación ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 3 de junio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 3 de junio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 09:30
  • Colectivo ‘una luz en el camino’: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 07:00
  • Comunidad politécnica: Instalaciones de Canal Once Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, Alcaldía Miguel Hidalgo, desde las 12:00
  • Fundación ‘Asocive’: Av. Arcos de Belén y Av. Balderas, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 09:00
  • Colectivo ‘Nuestra América’: Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, desde las 14:00
  • Colectivo ‘Justicia para Velvet’: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, desde las 16:00

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LMCT

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