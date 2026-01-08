“La Fiscalía local no ha estado con nosotros”

Repartidores en moto protestan por el atropellamiento de Roberto Hernández, el pasado 5 de enero.

WENDY LEYVA FERRER, pareja de Roberto Hernández, quien fue atropellado y arrastrado por una automovilista en Iztapalapa, denunció que la Fiscalía capitalina no se ha acercado para brindar información sobre las investigaciones del caso.

La mujer, quien describió al biker como “un gran hombre”, afirmó a Javier Solórzano, en La Razón YouTube, que hay preocupación por la falta de respuesta por parte de las autoridades capitalinas. Además, será el viernes, casi una semana después del hecho, que sabrá algo de la carpeta de investigación.

“No han estado con nosotros (la Fiscalía), no hemos tenido respuesta. ¿Sensibles? Ellos son insensibles. Nos dijeron que lo de la carpeta de investigación fuéramos el viernes para ver qué es lo que procedía. No tengo ningún dato sobre si ya se giró alguna orden de aprehensión en contra de esta persona.

TE RECOMENDAMOS: Estiman inversión de 41 mil mdp En semanas inician obras para renovar la L3 del Metro

155 motociclistas murieron entre enero y septiembre de 2025, indicó la Semovi

“Ésa es la preocupación y angustia que tenemos, que no hemos recibido respuesta inmediata de las autoridades”, dijo Leyva Ferrer en el noticiero Al Mediodía con Solórzano.

Un automóvil azul atropelló a Roberto Hernández la noche del 3 de enero, justo en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en Iztapalapa. La persona que conducía el vehículo arrastró al motociclista durante cerca de dos kilómetros.

Debido a esto, el 5 de enero la Fiscalía capitalina informó que inició una indagatoria por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo. Al respecto, la familia del hombre de 52 años urgió reclasificar el ilícito a homicidio doloso, pues, de lo contrario, se vería sólo como un accidente. Al momento, la persona sospechosa está sin localizar.

Leyva Ferrer también mencionó que, cuando tuvo que reconocer el cuerpo de Roberto Hernández, las autoridades no sólo la atendieron con retraso, sino que no le tomaron declaración ni le preguntaron si presentaría alguna denuncia.

“Me confirman el fallecimiento de Roberto y me dicen que me tengo que presentar para reconocer el cuerpo a las 8:30 de la mañana, pero lo que no hicieron fue querernos tomar alguna declaración, alguna denuncia, nada más me dijeron que me presentara para reconocer el cuerpo y ahí estuvimos hasta que diera la hora, que fue hasta las 10 horas”, comentó la también víctima.

La mujer también llamó a la precaución con el contenido que circula en redes sociales, ya que, criticó, que hay información falsa para desprestigiar a Roberto Hernández.

“Están empezando a poner muchas mentiras de que la quería asaltar (a la conductora), de que era un ratero. ¡Jamás en la vida! Él siempre fue un hombre honesto y derecho. También empiezan a poner mentiras sobre él y no es justo”, dijo.