No habrá venta de animales en mercados públicos, advierte Clara Brugada | VIDEOS

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, advirtió que la prohibición de venta de animales vivos en el Mercado Sonora y clausura de locales que mantengan ese modelo de negocio va a ser replicada en todos los espacios públicos de este tipo en la capital.

“Este es un día en el que le decimos a la Ciudad de México que no va a haber venta de animales en mercados públicos”, dijo Clara Brugada Molina.

▶️#VIDEO | Para recalcar que en el Mercado Sonora ya no hay venta de animales vivos, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM), hizo un recorrido junto con la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez



📹: @soyrangelisima / @LaRazon_mx pic.twitter.com/X9gEdZODoi — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 8, 2026

Así lo dijo durante un recorrido que hizo en el Mercado Sonora, en la alcaldía de Venustiano Carranza para probar que los 84 locales que tenían este giro están cerrados o ya cambiaron de giro; este fue encabezado por Clara Brugada Molina y por la alcaldesa, Evelyn Parra Álvarez.

Los locales que cambiaron de giro ahora son estéticas caninas, herbolarias, tiendas de disfraces, cerámica, materias primas, accesorios religiosos, así como alimentos y accesorios para animales.

▶️#VIDEO | La Razón observó que dónde estaban los locales de venta de animales vivos ahora hay espacios de venta de artilugios religiosos, cuchillos falsos, conchas marinas, figuritas e incienso



📹: @soyrangelisima / @LaRazon_mx pic.twitter.com/KLWLKNK0AP — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 8, 2026

La Razón publicó el 2 de enero que algunos de los locatarios que vendían animales vivos se niegan a dejar el negocio a pesar de que su local físico cambie de giro y que para continuar haciéndolo le dan a los clientes su teléfono para vía mensaje ofrecer los animales vivos sobre pedido.

Sobre esto, Clara Brugada Molina pidió “por favor que no se haga esta práctica” y advirtió que aquel que lo haga podría enfrentarse a investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero esto solo va a pasar si las personas denuncian.

