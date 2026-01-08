Rescatan de refugio a más de 900 perros y gatos; 798 con maltrato

Algunos de los ejemplares que fueron trasladados ayer

En las partes traseras y enrejadas de camionetas o en transportadoras colocadas en camiones, las autoridades capitalinas trasladaron a otros sitios a los 936 perros y gatos que rescataron del Refugio Franciscano, donde, presuntamente, eran maltratados.

La noche del martes, activistas denunciaron la movilización de elementos de seguridad alrededor del sitio localizado en el kilómetro 17.5 de la Carretera México–Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, en Cuajimalpa. La mañana de ayer, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció en una conferencia el inicio del operativo para rescatar a los animales.

Trabajadores del Gobierno sacan en transportadoras a algunos ejemplares ı Foto: Especial e Ivan Ortiz›La Razón

El Dato: Integrantes del Refugio Franciscano bloquearon en la noche Insurgentes en contra del operativo y para conocer los sitios a los que se llevaron a los perros.

“La Fiscalía (capitalina) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial han corroborado las malas condiciones de salud, el hacinamiento y el maltrato animal que han padecido los animales en ese refugio.

TE RECOMENDAMOS: Estiman inversión de 41 mil mdp En semanas inician obras para renovar la L3 del Metro

“Derivado de una orden judicial el día de hoy, el Gobierno de la ciudad ha decidido rescatar a todos los animales que se encuentran en este refugio, para ser trasladados a un lugar seguro, donde se garantice en todo momento su cuidado, protección, alimento y bienestar”, afirmó.

La mandataria aclaró, además, que algunos ejemplares estaban en situación crítica y con una salud deteriorada, por lo cual urgía su debida atención.

3 Caravanas de vehículos transportaron a los perros a otros refugios de la ciudad

De acuerdo con la titular de la Fiscalía capitalina, Bertha María Alcalde Luján, en el Refugio Franciscano se detectaron, hasta ese momento, 936 animales, de los cuales 798 tenían signos de maltrato o crueldad, según los dictámenes.

Además, precisó, que 20 estaban hospitalizados por motivos de salud y 21 murieron fuera del inmueble.

“Los dictámenes y la valoración integral del entorno, permiten establecer de manera técnica y objetiva, que los animales se encontraban en condiciones compatibles con maltrato y crueldad animal, principalmente bajo modalidades de omisión y negligencia”, aseveró.

79 por ciento de las denuncias que recibió la PAOT en 2024 fue por maltrato animal

Una mujer protesta en contra del operativo ı Foto: Especial e Ivan Ortiz›La Razón

Las autoridades indicaron que los seres sintientes vivían en un “hacinamiento severo”, con condiciones de alojamiento, deficientes; no había una correcta ventilación, no existía luz natural; jaulas sin techo; heces y orina, así como fauna nociva.

Imágenes compartidas por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana muestran cómo había animales con sarna y distintas gravedades de esta enfermedad, pues algunos tenían heridas abiertas. Además, había ejemplares con tumores.

Entre las 09:00 y 10:00 horas comenzó el operativo en el Refugio Franciscano, con 200 elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros, cuerpo policiaco que sustituyó las tareas de los granaderos. Al lugar también acudieron integrantes del Refugio Franciscano y animalistas quienes protestaron contra el operativo.

Mientras dentro del lugar autoridades capitalinas, así como veterinarios, inspeccionaban las instalaciones y se organizaban para el rescate de los canes, afuera, manifestantes denunciaron que el traslado era irregular y lo calificaron como un contubernio para despojar al refugio del predio, cuya propiedad se encuentra en disputa legal con la Fundación Haghenbeck, desde mediados del año pasado.

Dos perros en sus jaulas. ı Foto: Especial e Ivan Ortiz›La Razón

La abogada del refugio, Jessica Dávalos, aseguró contar con una suspensión judicial que impediría que los animales fueran entregados al Gobierno capitalino y dicta que sea restituido el inmueble al refugio. Cuando ella y otros integrantes del refugio quisieron oponerse al operativo fueron encapsulados.

El Refugio Franciscano calificó el operativo como “desproporcionado” y bajo una “narrativa de maltrato” falsa. Denunció que los animales eran sacados del lugar sin información sobre los sitios a los que serían llevados ni las condiciones.

Antes, Brugada Molina aclaró que el rescate de los animales no tenía relación con el conflicto entre el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. por el predio.

Además, la mandataria precisó que la mayoría de los animales sería enviada a un albergue del Gobierno local en el Ajusco, en Tlalpan. Hasta el cierre de esta edición, NMás reportó que a dicho sitio llegaron 304 perros.

Los otros lugares para salvaguardar a los canes son la Brigada de Vigilancia Animal, el Hospital Veterinario de la Ciudad de México y otras clínicas privadas.

A las 13 horas, La Razón observó el primer traslado de los animales, con una decena de camiones de volteo, camionetas, furgonetas y otros vehículos, los cuales los llevaban en cajas transportadoras.

Activistas denunciaron que las cajas en las que se colocaron a los canes estaban amontonadas, sin ninguna protección adecuada a algún accidente durante el viaje. Además, los vehículos fueron cubiertos con lonas, pese al intenso calor que se registró durante el día. En un segundo traslado, a las 17 horas, otros 10 vehículos. Otra caravana salió cerca de las 21:00 horas y se esperaba que continuaran hoy.

Los inconformes en dos ocasiones intentaron bloquear la Avenida Constituyentes como forma de protestas, pero en ambos casos fueron retirados a la fuerza por los Zorros. El conflicto derivó en empujones, jaloneos y golpes entre manifestantes y uniformados.

Perros hacinados en el Refugio Franciscano, ayer ı Foto: Especial e Ivan Ortiz›La Razón

MÁS PROTECCIÓN. Para reforzar las medidas para la salvaguarda de los seres sintientes, Brugada Molina anunció ayer que, cuanto antes, presentará al Congreso capitalino una iniciativa de ley para regular los refugios y albergues para animales.

La morenista aseguró que continuará con las acciones para la promoción del bienestar animal, así como para garantizar su protección, cuidado y respeto.

La Jefa de Gobierno indicó que continuará con la promoción de la adopción, además, se impulsará una jornada de esterilización y salud mental.