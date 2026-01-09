Iztapalapa es la alcaldía con más homicidios en siniestros viales

Cuerpo y casco de un motociclista arrollado por un auto en la alcaldía Iztapalapa, en 2024.

Iztapalapa, alcaldía donde el repartidor Roberto Hernández fue atropellado y arrastrado debajo de un vehículo por dos kilómetros, lidera en los asesinatos por siniestros viales en la Ciudad de México, de acuerdo con cifras oficiales.

Datos de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de Justicia capitalina, analizados por La Razón, dan cuenta de que entre 2019 y 2024 se cometieron cuatro mil 180 homicidios en hechos viales.

Una de cada cinco de estas muertes, es decir, 723 casos, ocurrió en Iztapalapa, la demarcación más poblada de la ciudad. Otras dos se dieron entre Gustavo A. Madero, Tlalpan, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Y un par más en el resto de las 11 alcaldías.

6 días han transcurrido desde el atropellamiento de Roberto Hernández

La más reciente muerte en esta demarcación ocurrió la noche del 3 de enero. Roberto Hernández, un repartidor de 52 años, viajaba en motocicleta camino a ver a su pareja, cuando fue atropellado por un vehículo de color azul, sobre Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Cabeza de Juárez sección VI.

Debido al impacto, el hombre quedó atrapado debajo del vehículo, pero la persona que conducía el auto no se detuvo y aceleró. Debajo del auto, el biker fue arrastrado por dos kilómetros hasta la calle de Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, donde fue hallado su cuerpo sin vida.

Aunque Iztapalapa lidera las muertes viales en la capital mexicana, al analizar los datos respecto a su población, se observa que la alcaldía con mayor mortalidad vial es Venustiano Carranza, con 13 homicidios por cada 100 mil habitantes. Más del doble que el promedio capitalino y nacional.

47 bikers murieron en la colonia Central de Abasto entre 2019 y 2024

Las colonias de Iztapalapa que concentran más muertes viales son Central de Abasto (47 muertes), San Miguel Teotongo (31) y Juan Escutia (27).

Las zonas más mortales de la demarcación son los cruces entre la Autopista México-Puebla y la Avenida de las Torres, entre la Avenida Ermita-Iztapalapa y la Avenida Jalisco, y entre la Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Guelatao, con cinco casos en cada uno de estos tres lugares.

En este último punto, entre la estación Guelatao del Metro y la FES Zaragoza, Leo Sánchez, motociclista de Iztapalapa auxilió a un compañero suyo, quien sufrió un accidente.

“Se accidentó por un coche, no lo aventó, pero sintió el chavo que el coche se le venía encima por la prisa y el ajetreo del tráfico. Terminó todo revolcado en el camellón y se torció la muñeca. Lo llevamos a un hospital”, mencionó el biker en entrevista con este diario.

Leo Sánchez, quien pertenece a un grupo de apoyo solidario de motociclistas ante emergencias, protestó para exigir justicia por Roberto Hernández. Explicó que Iztapalapa tiene una infraestructura vial “hecha añicos”.

El Dato: Wendy Leyva, pareja de Roberto Hernández, conocerá hoy información de la carpeta de investigación sobre el atropellamiento del motociclista en calles de Iztapalapa.

“En mis 20 años como biker, te puedo listar todos los baches, coladeras sin tapa y lomos de camello que hay en la Ermita Iztapalapa, desde Avenida Tláhuac hasta Santa Marta. Todo eso es también un factor de las muertes viales”, aseguró.

Asimismo, los datos de las autoridades indican que las y los motociclistas son los más vulnerables a morir en un siniestro vial. La integrante del Grupo Coordinador Nacional de la Coalición Movilidad Segura de México, Areli Carreón, consideró que hay varios factores que explican esto.

“Durante la pandemia muchas personas comenzaron a dedicarse a ser repartidores a domicilio. Las motocicletas son más accesibles y hemos registrado pues en muchas zonas del país se utilizan incluso como un vehículo familiar. Además, es un vehículo de alta accidentalidad, porque depende del equilibrio de la persona que lo conduce.

“Hay un estigma de pensar que los motociclistas somos los que provocamos los accidentes. Pero en su mayoría hay factores externos, pienso. Baches, aceite derramado y grava cuando no debe haberlo. Como motociclistas siempre tendremos que manejar además a la defensiva, porque se nos meten coches a diario”, aseveró.

Sobre la vialidad más mortal de la Ciudad de México, la información de la Fiscalía local indica que es un tramo de la Autopista del Sol, a la altura del centro del pueblo de San Miguel Topilejo, en Tlalpan. Ahí han muerto 18 personas, todas por choques de vehículos, siendo la zona donde ocurren más colisiones en la capital.

PENDIENTE LEGISLATIVO. Areli Carreón enfatizó que es necesario que el Congreso de la Ciudad de México armonice la Ley de Movilidad y Seguridad Vial local con la federal. Esta adecuación legal, pendiente desde 2022, contempla medidas para reducir las lesiones y homicidios por siniestros de tránsito.

“Seguimos a la espera de que el Congreso cumpla, pues ya tiene un atraso de tres años. Mientras tanto, día tras día se acumulan muertes viales”, dijo la especialista en movilidad.

Entre las medidas pendientes de homologar está el reforzar los límites de exceso de velocidad y de conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas o con distractores, como el celular o la pantalla de los vehículos.

“Otra es llevar a bebés, niños y niñas en silla de retención infantil en el asiento trasero. Y el uso de casco certificado en todos los tripulantes de la motocicleta. Estas medidas deben de estar incluidas en la ley de movilidad”, explicó.

Un pendiente del Gobierno de la Ciudad de México es actualizar el Programa Integral de Seguridad Vial 2025-2030, pese a que ya terminó 2025. La integrante del Grupo Coordinador Nacional de la Coalición Movilidad Segura de México que éste determina los planes del sexenio para reducir las lesiones y las muertes en tránsito.