Va doble No Circula por 1.a contingencia; ahora por ozono

Desde 1999 no se activaba por este gas

Las altas temperaturas registradas en pleno enero, inusuales para esta época del año, provocaron que autoridades activaran la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), un fenómeno que no se había registrado históricamente en este mes desde 1999.

En entrevista con La Razón, Ramiro Barrios Castrejón, coordinador de Gestión de la Calidad Ambiental en Zonas Conurbadas y Metropolitanas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), explicó que el ozono es un contaminante secundario que no se emite directamente, sino que se forma en la atmósfera a partir de la reacción de gases precursores bajo condiciones específicas.

El Dato: La Sedema advierte que el ozono puede causar irritación en los ojos y en las vías respiratorias, además, el contaminante puede dañar las hojas de plantas sensibles.

“Los vehículos siguen siendo la principal fuente de emisión de estos precursores de ozono… los óxidos de nitrógeno que son un gas de combustión contribuyen a la formación de ozono”, detalló.

Ayer, la CAMe activó la primera contingencia del año por los altos niveles de este contaminante, en los cuales influyó un sistema de alta presión que provocó poca humedad y ventilación. A ello se sumó una temperatura máxima de 25 grados Celsius, “un valor atípico para esta temporada”.

A diferencia del ozono, las partículas contaminantes pueden ser sólidas o líquidas y, en muchos casos, se emiten de manera directa a la atmósfera. Sobre cuál de los dos contaminantes representa mayor riesgo, Barrios Castrejón aclaró que no existe una respuesta única.

5 contingencias por ozono activó la CAMe durante 2025, reportó la Sedema

“Los efectos dependen tanto de las características del contaminante como de las condiciones de salud de las personas expuestas. Concentraciones muy altas de partículas pueden ser tan peligrosas que concentraciones muy altas de ozono”, señaló el experto.

De acuerdo con el especialista, históricamente las contingencias por ozono en la ZMVM suelen comenzar entre febrero y mayo, cuando se combinan altas temperaturas, intensa radiación solar y poca dispersión de contaminantes. Sin embargo, enero de 2026 rompió ese patrón.

“Hace mucho tiempo que no se registraban temperaturas cercanas a los 25 grados en enero. Estas condiciones fueron determinantes para la activación de la contingencia”, explicó.

Esto, porque el historial de contingencias ambientales en la ZMVM, elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente muestra que desde 1999 no se presentaba una contingencia por ozono en enero.

La información detalla que en los últimos 26 años en esta zona se registraron cuatro contingencias por partículas contaminantes en el aire con un diámetro menor a 10 micrómetros (PM10), como polen y polvo y humo. Sólo en 2025 la medida se aplicó por partículas de 2.5 micrómetros o menos (PM2.5).

Barrios Castrejón indicó que actualmente confluyen varios factores: temperaturas elevadas, cielos despejados, ausencia de viento y la presencia de un sistema anticiclónico que impide la entrada de humedad y nubosidad.

“Es un escenario muy parecido al que normalmente vemos en abril o mayo. En enero no es común, por eso resulta tan llamativo”, apuntó.

Aunque evitó afirmar que el mes se esté “comportando como primavera o verano”, sí subrayó que existen variaciones importantes respecto a lo que era habitual décadas atrás.

“Lo que sí podemos decir con claridad es que estas temperaturas no son normales para enero en el Valle de México, y están en línea con una tendencia de años cada vez más calientes asociada al cambio climático”, sostuvo.

Las alcaldías que registraron las temperaturas más elevadas este 8 de enero fueron Coyoacán con una máxima de 26.4 grados, Iztacalco con una máxima de 26.3 grados y Miguel Hidalgo con una máxima de 26.2 grados.

Las que registraron la menor temperatura fueron Álvaro Obregón con 24.2 grados, Tlalpan con 21.4 y Cuajimalpa con 21.

El coordinador de la CAMe enfatizó que la activación de contingencias ambientales responde a criterios de salud pública, con el objetivo de reducir la exposición de la población a contaminantes dañinos.

Los grupos más vulnerables son niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiopulmonares.

Durante la contingencia por ozono se recomienda no realizar actividades físicas intensas al aire libre debido a que el calor ayuda a que el contaminante se disperse.

La CAMe indicó que hoy no circularán los autos con holograma de verificación 2, ni los de holograma 1, cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0. La medida aplica también los vehpiculos 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.