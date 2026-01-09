Ven descuido y mala atención de perros; “es el rescate más grande”

De los 974 animales que el Gobierno capitalino rescató del Refugio Franciscano, en Cuajimalpa, aún falta que cerca de 200 sean reubicados para resguardo y protección debido cuidado, debido a las enfermedades y heridas que tienen muchos a causa de un presunto maltrato.

En un recorrido por el centro de la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Doméstica y del Medio Ambiente cercana al Ajusco, en Tlalpan, las autoridades indicaron que en este sitio fueron trasladados 304 perros y 371 a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A ellos se suman 74 que están en clínicas veterinarias y 21 que fallecieron.

El Dato: Animalistas protestaron ayer en la esquina de Eje 4 y Cuauhtémoc para acusar que el operativo en el Refugio Franciscano fue un “despojo ilegal”.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el rescate de los perros y gatos se hizo a partir de una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por maltrato animal que comenzó en diciembre de 2025, pero que no es un predio peleado entre particulares y el Gobierno capitalino.

“Queremos informales que se ha llevado a cabo el rescate más grande en la historia de la Ciudad de México por parte del Gobierno de la ciudad. El predio en disputa es un predio en el que el Gobierno de la Ciudad no va a intervenir, la resolución judicial será respetada y, por lo tanto, no nos metemos, pero sí estábamos obligados a intervenir”, señaló Brugada Molina.

El vocero del Refugio Franciscano, León Téllez Berlanga, criticó en Al Mediodía con Solórzano, en La Razón YouTube, el operativo de la administración capitalina, pues, aseguró, estas acciones parecen estar en favor de la Fundación Haghenbeck.

Además, el animalista reclamó el operativo con las fuerzas de seguridad de la capital para realizar el desalojo del personal que estaba dentro del refugio y para sacar a los perros y gatos. Dijo que fueron encapsulados como si fueran criminales.

“Lo que está haciendo el Gobierno, lamento decirlo, pero está poniéndose del lado de la parte poderosa, adinerada, y está dejando al desvalido a un lado, además utilizando toda la fuerza del Estado”, mencionó a Javier Solórzano.

Téllez Berlanga reconoció que la gran cantidad de animales es por el lento proceso para la adopción de los ejemplares, pues, dijo, hace tiempo llegaron a tener más de dos mil animales y gracias al impulso de la adopción la cifra bajó a mil 95.

A ello, precisó, se suma que el lugar funciona más como un santuario que como un albergue, ya que, a diferencia de otras organizaciones en las que duermen a los animales si no son adoptados, en el Refugio Franciscano se les resguarda.

Un perro rescatado, ayer, en un espacio del refugio del Ajusco.

La mayoría de los perros en la reserva privada del Ajusco son de talla mediana, color caramelo y tiene heridas, puntos calvos en su pelaje, tienen los ojos llenos de lagañas y en las coyunturas de las patas delanteras y traseras con callosidades que asemejan a bolas de ping pong.

Veterinarios del lugar dijeron a La Razón que esto se debe al abandono que experimentaron en el anterior refugio.

Así como hay unos muy delgados que se veían desnutridos, también hay un grupo grande entre los perros que tiene parásitos lo que hace que parezcan “gorditos”, sin estarlo.

“Pues puede que tengan parasitosis, problemas de movilidad en sus cuerpos, heridas no tratadas y demás que afectan su calidad de vida”, dijo un veterinario.