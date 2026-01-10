Metro CDMX se alista para el regreso a clases 2026; emite recomendaciones para usuarios

Este 12 de enero

Para el regreso a clases 2026, el Metro desplegará policías en sus instalaciones.
Con motivo del regreso a clases, este lunes 12 de enero, el Metro de la Ciudad de México se alista para transportar ya cercar a las y los estudiantes a escuelas de la capital y el área metropolitana.

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, instruyó a las áreas operativas y de seguridad, así como de asistencia y orientación al usuario, permanecer atentos, principalmente durante las primeras horas del lunes.

Este lunes 12 de enero regresan a clases millones de estudiantes de educación básica.
Asimismo, indicó al área de operación monitorear puntualmente la circulación de los trenes y enviar unidades vacías a las estaciones que registren mayor afluencia.

Sin embargo, el Metro también emitió una serie de recomendaciones para las y los usuarios:

  • Permitir la apertura y cierre de puertas de los trenes
  • Permitir el libre descenso de los vagones antes de abordar
  • Accionar las palancas de emergencia sólo su es necesario
  • Evitar la caída de objetos a las vías
  • Evitar descender a la zona de vías en caso de la caída de algún objeto caiga, y solicitar apoyo del personal del Metro
  • No rebasar la línea amarilla de los andenes
  • Respetar los asientos reservados de los trenes
  • Respetar las áreas destinadas a mujeres y niños menores de 12 años
Metro CDMX recomienda usar las palancas de emergencia sólo si es estrictamente necesario.
Por su parte, el área de Seguridad Institucional coordinará acciones con las policías Bancaria e Industrial y Auxiliar, cuyos efectivos se encontrarán desplegados en andenes y accesos para brindar atención a las personas usuarias ante cualquier eventualidad.

