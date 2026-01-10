Metro CDMX se alista para el regreso a clases 2026; emite recomendaciones para usuarios

Con motivo del regreso a clases, este lunes 12 de enero, el Metro de la Ciudad de México se alista para transportar ya cercar a las y los estudiantes a escuelas de la capital y el área metropolitana.
El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, instruyó a las áreas operativas y de seguridad, así como de asistencia y orientación al usuario, permanecer atentos, principalmente durante las primeras horas del lunes.
Asimismo, indicó al área de operación monitorear puntualmente la circulación de los trenes y enviar unidades vacías a las estaciones que registren mayor afluencia.
Sin embargo, el Metro también emitió una serie de recomendaciones para las y los usuarios:
- Permitir la apertura y cierre de puertas de los trenes
- Permitir el libre descenso de los vagones antes de abordar
- Accionar las palancas de emergencia sólo su es necesario
- Evitar la caída de objetos a las vías
- Evitar descender a la zona de vías en caso de la caída de algún objeto caiga, y solicitar apoyo del personal del Metro
- No rebasar la línea amarilla de los andenes
- Respetar los asientos reservados de los trenes
- Respetar las áreas destinadas a mujeres y niños menores de 12 años
Por su parte, el área de Seguridad Institucional coordinará acciones con las policías Bancaria e Industrial y Auxiliar, cuyos efectivos se encontrarán desplegados en andenes y accesos para brindar atención a las personas usuarias ante cualquier eventualidad.
