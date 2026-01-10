Metro CDMX se alista para el regreso a clases 2026; emite recomendaciones para usuarios

Para el regreso a clases 2026, el Metro desplegará policías en sus instalaciones.

Con motivo del regreso a clases, este lunes 12 de enero, el Metro de la Ciudad de México se alista para transportar ya cercar a las y los estudiantes a escuelas de la capital y el área metropolitana.

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava Suárez, instruyó a las áreas operativas y de seguridad, así como de asistencia y orientación al usuario, permanecer atentos, principalmente durante las primeras horas del lunes.

Este lunes 12 de enero regresan a clases millones de estudiantes de educación básica. ı Foto: Cortesía

Asimismo, indicó al área de operación monitorear puntualmente la circulación de los trenes y enviar unidades vacías a las estaciones que registren mayor afluencia.

Sin embargo, el Metro también emitió una serie de recomendaciones para las y los usuarios:

Permitir la apertura y cierre de puertas de los trenes

Permitir el libre descenso de los vagones antes de abordar

Accionar las palancas de emergencia sólo su es necesario

Evitar la caída de objetos a las vías

Evitar descender a la zona de vías en caso de la caída de algún objeto caiga, y solicitar apoyo del personal del Metro

No rebasar la línea amarilla de los andenes

Respetar los asientos reservados de los trenes

Respetar las áreas destinadas a mujeres y niños menores de 12 años

Metro CDMX recomienda usar las palancas de emergencia sólo si es estrictamente necesario. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el área de Seguridad Institucional coordinará acciones con las policías Bancaria e Industrial y Auxiliar, cuyos efectivos se encontrarán desplegados en andenes y accesos para brindar atención a las personas usuarias ante cualquier eventualidad.

cehr