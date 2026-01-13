¿Quién es el dueño del Refugio Franciscano? Esto es lo que se sabe sobre el predio de Cuajimalpa

Recientemente el Refugio Franciscano ha pasado por distintos cambios abruptos, pues existe una disputa legal que involucra directamente al predio en el que se encontraban cientos de animales de compañía.

Luego de que la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) y el Gobierno de la CDMX evacuaran a un total de 936 seres sintientes que se encontraban dentro del predio del Regufio Franciscano, reportaron que varios se encontraban con signos de maltrato por omisión.

De acuerdo con la información de las autoridades, de los 936 seres sintientes se registró la muerte de 19 caninos y 2 felinos, mientras que otros 20 perros y 37 gatos se encuentran hospitalizados por un grave deterioro en su estado de salud.

Este martes la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que no se autorizará la construcción de ningún desarrollo inmobiliario dentro del predio que actualmente se encuentra en disputa legal.

La disputa legal que existe respecto al predio donde estaba ubicado el Refugio Franciscano es entre la la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP y el Refugio Franciscano, A.C.

CIUDAD DE MÉXICO, 08ENERO2026.- Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, realiza recorrido por el albergue de la Ciudad ubicado en el Ajusco en el cual fueron llevados en resguardo 400 perros rescatados del albergue franciscano ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

¿Quién es el dueño del Refugio Franciscano?

El Refugio Franciscano ha albergado a miles de seres sintientes durante 48 años desde su fundación, sin embargo, esta historia dio un giro cuando estos animales fueron desalojados del Refugio Franciscano.

Las autoridades señalaron que se habían recibido denuncias sobre las condiciones inadecuadas en las que se encontraban los animales dentro del Refugio Franciscano, por lo que el 7 de enero fueron asegurados mediante una orden judicial.

De acuerdo con la historia que se encuentra disponible en la página oficial del Refugio Franciscano, este comenzó a operar en 1977; por otra parte, algunas fuentes señalan que el predio fue donado por Antonio Haghnbeck en 1985.

En una publicación de Mundo Patitas se establece que al menos dos de los tres albergues que se encontraban el predio de Cuajimalpa fueron desplazados hacia otro espacio, sin embargo, el Refugio Franciscano no aceptó esto.

CIUDAD DE MÉXICO, 11ENERO2026.- Ciudadanos y activistas por los derechos de los animales marcharon para exigir la restitución del Refugio Franciscano, que hace unos días fue desalojado y sus perros y gatos reubicados a otros albergues. ı Foto: Moisés Pablo Nava @Cuartoscuro

“En el 2021, FAH les rescinde a los tres, el contrato de comodato y les ofrece mudarlos a otro predio, adaptarles y construirles con tal de que desocupen, porque van a vender el predio, lo que dicho de paso, está prohibido en el testamento de Antonio Hagenbeck.” escribió Mundo Patitas.

Por su parte, la FAH informó que “el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX instruyó la recuperación de un inmueble propiedad de nuestra Fundación. Desde hoy los perritos y gatitos encontrados en el sitio estarán bajo nuestro resguardo”

Comunicados de la FAH ı Foto: Redes Sociales

