FGJCDMX confirma desnutrición y hacinamiento en perros rescatados del Refugio Franciscano

El gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), confirmaron que los 858 perros rescatados el pasado 7 de enero del Refugio Franciscano en Cuajimalpa, padecían desnutrición, enfermedades crónicas sin tratamiento y vivían en condiciones de hacinamiento severo.

Los dictámenes periciales en medicina veterinaria forense documentaron “afectaciones graves al bienestar animal” y “omisiones reiteradas en la atención médica”, lo que derivó en el aseguramiento de los animales mediante orden judicial.

Según informaron las autoridades, antes del operativo se contabilizaron 936 animales en el lugar. De ese total, 21 murieron entre el 13 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 —19 caninos y 2 felinos— “como consecuencia del grave deterioro en su estado de salud”, mientras que 57 más fueron hospitalizados (20 perros y 37 gatos).

“La Fiscalía CDMX cuenta con el dictamen pericial y documentación correspondiente sobre estos lamentables decesos”, señalaron las autoridades en un comunicado conjunto.

Los dictámenes de servicios periciales acreditaron “hacinamiento severo, condiciones de insalubridad, omisiones reiteradas en la atención médica, desnutrición, enfermedades crónicas sin tratamiento y un entorno incompatible con condiciones mínimas de bienestar”.

Los 858 caninos rescatados fueron distribuidos en tres refugios temporales bajo supervisión gubernamental: 304 en el Refugio del Ajusco, 371 en el Refugio de la Brigada Animal en Xochimilco y 183 en la Utopía GAM. Según las autoridades, los animales “cuentan con las condiciones adecuadas para su recuperación progresiva” mientras se prepara su proceso de adopción.

El Gobierno capitalino aclaró que el inmueble de Cuajimalpa “no se encuentra asegurado por la FGJCDMX” y que “cualquier determinación sobre su posesión o situación jurídica corresponde exclusivamente a los procesos civiles en curso”. Las autoridades enfatizaron que “no tienen interés alguno en la propiedad o posesión del inmueble” y que su “actuación se ha limitado estrictamente a salvaguardar el bienestar y la integridad de los animales”.

En el operativo participaron la FGJCDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Las autoridades prometieron seguir informando sobre la evolución de la salud de los animales asegurados.

