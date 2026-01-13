Rechaza Brugada obras en Refugio Franciscano

Una voluntaria convive con perros rescatados en el refugio del Ajusco, en Tlalpan, el 8 de enero.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que no se autorizará la construcción de ningún desarrollo inmobiliario en el predio disputado entre el Refugio Franciscano, A.C., y la Fundación Antonio Haghenbeck y de Lama, hogar de casi mil perros y gatos, hoy bajo cuidado de las autoridades capitalinas.

En conferencia, la mandataria indicó que su administración no intervendrá en la disputa entre privados y “respetará plenamente la resolución judicial que determine a quién corresponde la restitución del predio”, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.

El Dato: Representantes del Refugio Franciscano y activistas marcharon el domingo para exigir la restitución del sitio y transparencia en el traslado de los animales.

Ante los señalamientos del Refugio Franciscano, A.C. acerca de las presuntas intenciones de la Fundación Haghenbeck para levantar un desarrollo en el predio que manejaba, Brugada Molina descartó que esto vaya a suceder y reiteró que el rescate de perros y gatos fue en beneficio de éstos.

“Este Gobierno no otorgará ninguna autorización para que este predio se destine a un desarrollo inmobiliario y nos preocupa que se difundan cartas y comunicados con información falsa, cuando las condiciones reales en las que se encontraban los animales eran inaceptables”, sostuvo Brugada Molina.

De acuerdo con el abogado del Refugio Franciscano, Fernando Pérez Correa, la Fundación, presuntamente, vendió por 650 mil pesos el predio de 16 hectáreas al Fideicomiso 303 de Banco Ve por Más, en 2020.

21 canes fueron hallados sin vida durante el operativo para rescatar a los animales

“Ya tienen autorizado hacer ahí cientos de viviendas y oficinas. Pero no sabe quién está detrás del Fideicomiso. Se lo hemos pedido a los jueces y no quieren darlo tampoco”, dijo el litigante en entrevista con La Razón.

El 7 de enero el Gobierno capitalino realizó un operativo en el Refugio Franciscano, A.C., para trasladar a los 936 perros y gatos que vivían en el espacio, hacia una serie de albergues de la Secretaría de Medio Ambiente y privados.

El rescate se dio tras una serie de denuncias en diciembre pasado por un presunto maltrato animal y malas condiciones de salud de los animales.

Brugada Molina anunció la construcción de un Gran Albergue para Animales, con capacidad para 600 animales, una Utopía Canina y una iniciativa de ley para regular refugios de animales

“El gran albergue estará listo en cuatro meses. Estamos por definir la ubicación y les indicaremos. El miércoles presentaremos la ley”, comentó.

39 gatos que habitaban en el Refugio Franciscano están hospitalizados tras su rescate

En tanto, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, indicó que el 13 de enero recibirá a los representantes del Refugio Franciscano, A.C.

La fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, explicó que los dictámenes técnicos por un presunto maltrato animal concluyeron que las condiciones del inmueble eran deplorables: ausencia total de ventilación, pisos con heces y orina, plaga de ratas, comida contaminada con excremento de estos roedores, hacinamiento severo y falta de atención médico-veterinaria oportuna.

Algunos perros padecían desnutrición severa y caquexia, otros obesidad extrema, heridas abiertas, infecciones, por mencionar algunas afectaciones. Además, no había un registro adecuado de ingreso, permanencia y casos de defunción de animales, así como las causas de muerte.

De acuerdo con Alcalde Luján, en el albergue vivían 936 perros y gatos. De esta cantidad 21 ya habían fallecido y 57 estaban hospitalizados (entre ellos los 39 gatos), antes del operativo

Autoridades indicaron que en el albergue había una plaga de ratas. ı Foto: Especial y Fernanda Rengel›La Razón

De modo que fueron trasladados 858 canes, ahora bajo resguardo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema): 304 se encuentran en el Refugio Ajusco; 371, en la Brigada de Vigilancia Animal y 183 perros en la Utopía Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero

Los canes albergados en la Utopía, serán trasladados en los próximos días a Brigada de Vigilancia Animal, apuntó la titular de la Sedema, Julia Álvarez Icaza.

Por otro lado, el Refugio Franciscano, A.C., asegura que en el predio vivían mil 95 ejemplares, pero Cravioto Romero dijo que no hay registro que pruebe ello.

La fiscala local apuntó que la suspensión definitiva que consiguió el Refugio Franciscano sobre la custodia de los animales sólo está limitada a garantizar el bienestar de los animales, “sin que ello implique que deban permanecer en el predio de Cuajimalpa”.

“Ninguno de estos amparos tiene injerencia alguna en la investigación penal por maltrato animal, ni en las acciones de aseguramiento y resguardo de los animales”, dijo Alcalde Luján.

Alvárez Icaza, explicó que los perros que están bajo su cuidado comen ahora dos veces al día y son evaluados clínicamente, vacunados; además, los ejemplares son desparasitados.

“Se están haciendo expedientes médicos clínicos por cada uno de los perros con el personal veterinario especializado de las distintas instituciones que participan en este resguardo”, dijo.

El plan del Gobierno capitalino es que los casi mil canes sean adoptados “Tenemos una lista de espera ya muy grande de familias que nos han estado buscando por redes sociales”, comentó Álvarez Icaza al respecto.