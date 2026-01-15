Impiden la visita de refugio a albergue animal de la GAM

Representantes del Refugio Franciscano, A.C., denunciaron que se les negó la entrada al albergue provisional de la alcaldía Gustavo A. Madero para constatar el estado de salud de los 183 perros trasladados desde el refugio de Cuajimalpa, pese a que existía un acuerdo con el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, para ello.

El abogado de la asociación, Fernando Pérez Correa, dijo a La Razón que la administración local les reprogramó la visita para hoy al mediodía, pero hoy visitarán a los 304 perros que están en la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre y Doméstica del Medio Ambiente, A.C., espacio que el Gobierno capitalino renombró como Refugio de la Ciudad de México en el Ajusco.

183 perros trasladó el Gobierno capitalino al albergue provisional en la GAM

Ayer, la directora del Refugio Franciscano, A.C., Gina Rivara, acudió al Deportivo Hermanos Galeana, donde se ubica el albergue temporal, acompañada de vecinos y activistas en defensa de los animales; sin embargo, personal del lugar les impidió el ingreso.

Por la negativa organizaron una manifestación en la Avenida 608, a la altura de la estación Bosque de Aragón de la Línea B del Metro, donde bloquearon la circulación como forma de protesta.

Ayer, la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México retiró su iniciativa para regular los refugios, albergues, asilos y hogares temporales de animales de compañía, a raíz del caso de maltrato animal de los casi mil perros y gatos en el Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa.

El pvemista Jesús Sesma, promovente de la iniciativa, explicó que la coalición gobernante de Morena y el Partido Verde esperará a que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, envíe su propia iniciativa de regulación de refugios animalistas.