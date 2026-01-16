Acusan a refugio de falsear pactos

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, afirmó que la cancelación de la visita de integrantes del Refugio Franciscano, A.C., al albergue provisional de la alcaldía Gustavo A. Madero para la supervisión de los perros trasladados ahí se debió a que se “falsearon los acuerdos” a los que llegaron.

En conferencia, el funcionario local dijo que la problemática se originó antes del ingreso de los visitantes, a las 10:00 horas del miércoles al albergue, pues éstos compartieron un comunicado en el que afirmaron iban a realizar un censo de perros, pero esto no fue pactado con el Gobierno de la Ciudad de México.

304 perros son atendidos en el albergue provisional del Ajusco, en Tlalpan

Ayer, los miembros del Refugio Franciscano, A.C., accedieron al albergue en el Ajusco para verificar el estado de los 304 perros que ahí están.