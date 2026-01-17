Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas este domingo 18 de enero en CDMX

Ante el descenso de temperaturas previsto para las primeras horas del domingo 18 de enero, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por frío en la Ciudad de México, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población.

La dependencia capitalina informó que la alerta se mantiene vigente principalmente durante la madrugada y la mañana, periodo en el que se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius, sobre todo en zonas altas de la capital.

¿Qué alcaldías tendrá alerta por frío?

De acuerdo con la SGIRPC, las demarcaciones con mayor afectación por las bajas temperaturas son:

Milpa Alta

Tlalpan

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 18/01/2026, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Las autoridades señalaron que estas temperaturas pueden representar riesgos para la salud, especialmente para niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o crónicas, por lo que se pidió extremar precauciones.

Para el domingo 18 de enero se prevé un ambiente frío durante la mañana, con temperaturas templadas por la tarde, que podrían oscilar entre los 17 y 20 grados Celsius, así como cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias ligeras aisladas.

Recomendaciones

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos ante las bajas temperaturas, entre las que destacan:

Vestir varias capas de ropa , preferentemente de algodón o lana.

Cubrir adecuadamente nariz, boca, manos y oídos.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Mantener una alimentación balanceada y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Ventilar los espacios si se utilizan calentadores o anafres, para evitar intoxicaciones.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a Locatel (55 5658 1111) o al número de la SGIRPC (55 5683 2222).

Autoridades capitalinas advirtieron que las bajas temperaturas podrían continuar durante los próximos días, al menos hasta el lunes 20 de enero, por lo que no se descarta la activación de nuevas alertas preventivas.

La activación de la Alerta Amarilla forma parte de los protocolos de protección civil de la Ciudad de México, enfocados en reducir afectaciones y proteger la salud de la población durante la temporada de frío.

