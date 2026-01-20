¿Quién es Ulises Enrique Castañeda? Presumió un homicidio por un VIDEO de Whatsapp

Él es Ulises Enrique Castañeda, quien es un asesino que se grabó y envió el crimen por Whatsapp

El caso de Ulises Enrique Castañeda está causando indignación en redes sociales, pues trata de un video perturbador en el que presumió que había matado a un hombre y además mandó el video por WhatsApp.

Todo sucedió porque en redes sociales se viralizó el video de Ulises Enrique Castañeda presumiendo que había matado a un hombre.

El video de Ulises Enrique Castañeda

En el clip, Ulises se graba de frente al teléfono y empieza a hablar diciendo que "aquí andamos, carnal, descuartizando a aquellos bellos que se sienten aquellos".

El clip lo grabó en el deportivo de la alcaldía Milpa Alta, y al final de la grabación él muestra sus manos llenas de sangre. Además de que él se graba a un lado del cuerpo de la persona que mató.

En el video se ve el cuerpo del sujeto al que asesinó tirado en el piso cubierto de sangre, mientras él pone la mano delante del cadáver para presumir su hazaña.

🚨🚨🚨



Cae Ulises Enrique Castañeda, de 18 años, quien presuntamente se sentía orgulloso de haber cometido su segundo #homicidio, en la alcaldía #MilpaAlta.



De acuerdo con las investigaciones, el joven se grabó con su teléfono celular junto al cuerpo de la víctima, a quien… pic.twitter.com/mz82jT4UyK — Abejorro (@AbejorroMedia) January 20, 2026

¿Quién es Ulises Enrique Castañeda?

Ulises Enrique Castañeda es un joven de 18 años de edad, él mismo dijo su edad en el video que se viralizó en redes sociales.

En la grabación se le escucha decir que lleva dos difuntos y que a sus 18 años ha demostrado que tiene actitud para hacer ese tipo de crímenes, por lo que los usuarios de redes afirman que entonces el sujeto pertenecería a una organización criminal.

Su mamá fue quien recibió el video por WhatsApp, lo que la señora ayudó a dar con Ulises para entregarlo a las autoridades, por lo que el sujeto fue detenido por elementos de la Policía de Investigaciones, quienes ya lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

Los usuarios de redes sociales están indignados por lo sucedido, debido a que consideran que lo que hizo fue muy grave y esperan que las autoridades apliquen todo el peso de la ley contra este sujeto que confesó un crimen y además se grabó con el cuerpo después de haberle quitado la vida, para presumir su “logro”.