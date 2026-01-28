Visita personal del Franciscano a perros rescatados de refugio

PERSONAL Y REPRESENTANTES del Refugio Franciscano, A.C., hicieron una visita más a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y corroboraron el bienestar de una parte de los 936 perros y gatos que fueron rescatados del albergue en Cuajimalpa el pasado 7 de enero.

Esta visita fue posible gracias a las mesas de diálogo entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Refugio Franciscano, A.C.. La SSC indicaron que los visitantes constataron que los animales reciben atención médica, rehabilitación y paseos regulares.

Las instalaciones de la BVA cuentan con 90 módulos habilitados para albergar a los perros y gatos que fueron enviados allí, los demás ejemplares están divididos entre el Deportivo “Hermanos Galeana”, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y un albergue privado del Ajusco.

El Dato: El Refugio Franciscano, A.C., busca que le sea regresado el predio de Cuajimalpa, y que los animales regresen al lugar.

Ayer, el secretario de Gobierno (Secgob), César Cravioto Romero, dijo durante una conferencia de prensa que los representantes del Refugio Franciscano, A.C., no han respetado los acuerdos que se hacen en las mesas y avisó que de eso depende que continúen las negociaciones.

“Si quieren que regresemos a tener reuniones con ellos, sí tiene que haber respeto a los acuerdos que se tienen en estas reuniones. Si no, ¿qué sentido tiene sentarnos, cuando se rompen los pactos?”, enfatizó Cravioto Romero.

El funcionario capitalino mencionó que en dichas mesas los representantes del Refugio Franciscano, A.C., afirmaron que ellos no asistirían a la manifestación que se hizo el pasado 25 de enero con propósito de exigir transparencia en el cuidado de los perros y gatos, pero que al final ellos encabezaron el evento.

“Nos extraña que ellos encabecen estas manifestaciones con una beligerancia muy fuerte contra el gobierno de la ciudad y contra la Jefa de Gobierno (Clara Brugada Molina) cuando nosotros nos hemos reunido y hemos todos los acuerdos que hemos hecho con ellos nos hemos respetado”, subrayó el titular de Secgob.

Para concluir añadió que las manifestaciones del Refugio Franciscano están perdiendo el animalismo y tomando tintes políticos, para ilustrarlo dijo que a la marcha del 25 de enero asistieron miembros del Partido Revolucionario Institucional de la alcaldía Coyoacán.

El recorrido hecho en la Brigada de Vigilancia Animal se llevó a cabo en compañía de personal de la Secretaría del Medio Ambiente, de Secgob, así como de encargados y médicos veterinarios que dan atención y cuidado de los canes que están en las instalaciones, tras su rescate del Refugio Franciscano, A.C.