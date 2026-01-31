Alcalde de Coyoacán visita y reconoce el compromiso de la Fundación John Langdon Down

Tras un recorrido por las instalaciones de la Fundación John Langdon Down, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, reconoció el trabajo de la institución para la atención especializada a personas con síndrome de Down.

“Nadie puede decirse ajeno a las tareas de inclusión, desarrollo e integración social como las que realiza esta noble fundación que, al conocer a detalle su compromiso con quienes viven con síndrome de Down, nos compromete a todos a sumar esfuerzos para brindar nuevas oportunidades de desarrollo para quienes aquí son atendidos y a sus familias”, comentó.

Acompañado por la fundadora de la Fundación John Langdon Down, Sylvia García Escamilla, y la directora general, Pilar Mostalac, el alcalde y su esposa visitaron las instalaciones que se ubican en la calle Selva, colonia Insurgentes Cuicuilco, para conocer los servicios médicos y psicológicos, asesoría especializada y los programas especiales de terapia que brinda la institución.

Alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar conoció los servicios que brinda la Fundación John Langdon Down. ı Foto: Cortesía

García Escamilla ofreció una explicación a detalle del compromiso por integrar a quienes viven con la condición del síndrome de Down y destacó, especialmente, los proyectos que han tenido éxito a lo largo de 54 años de trabajo que se han emprendido en la Fundación, como la Escuela Mexicana de Arte Down o el Tres 21 Arte-Café en donde se emplean los egresados de la institución que los capacita, prepara y enseña a integrarse al mercado laboral.

“Estamos gratamente sorprendidos y muy emocionados por el trabajo tan noble que realizan maestras, educadoras, doctoras, especialistas en atención a la salud y el deporte, psicólogas y demás personal que forma parte de esta institución. Quiero manifestarle a todas las papás y mamás que acuden a la Fundación, así como a su personal y especialmente a la Maestra Sylvia, mi reconocimiento y el apoyo de esta administración para las acciones en las que podamos sumar” Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán



Al centro, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar durante su visita a la Fundación John Langdon Down. ı Foto: Cortesía

El alcalde comentó que, tal como lo destaca el lema de la Fundación, la alcaldía Coyoacán también quiere sumarse al objetivo de hacer feliz a todo ser humano como es el compromiso de quienes aquí ponen todo su empeño, entrega y disposición al servicio del prójimo.

“Decir 54 años de trabajo es fácil, pero lograr lo que ha hecho la Fundación en más de medio siglo, es una tarea titánica que todas y todos debemos reconocer y a la cual nos debemos sumar. Coyoacán así lo hace, así lo ha hecho y ratificamos nuestro compromiso de seguir impulsando una política pública de inclusión, respeto, promoción y defensa de los derechos humanos de todas y todos”, indicó.

