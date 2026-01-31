Dan banderazo a la ampliación de línea de Metrobús

Clara Brugada, jefa de Gobierno, durante el banderazo de salida de la Línea 4 del Metrobús, este viernes.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó el banderazo de salida de 19 autobuses 100 por ciento eléctricos que amplían el servicio de la Línea 4 del Metrobús, estableciendo una conexión directa entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y puntos emblemáticos como el Centro Histórico y Paseo de la Reforma, en una ruta de 29 kilómetros que busca fortalecer la movilidad sustentable de cara al Mundial FIFA 2026.

Brugada Molina destacó que la electromovilidad es el rumbo que busca implementar su administración en el transporte capitalino. “El día de hoy 19 unidades entran a servicio justamente bajo la perspectiva de la electromovilidad que es el rumbo y el futuro al que queremos llevar al transporte de la Ciudad de México”, afirmó la mandataria.

El Tip: La directora general del Metrobús, Rosario Castro Escorcia, informó que el servicio ofrecerá 491 lugares por hora con una frecuencia de paso de nueve minutos.

La nueva ruta amplía el servicio de la Línea 4, que anteriormente terminaba en la estación San Lázaro, para ahora conectar también con Buenavista, el paradero Pantitlán y la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), facilitando el acceso de ciudadanos y turistas a los principales destinos culturales de la capital.

Las unidades miden 8.5 metros y tienen capacidad para transportar a 70 pasajeros. Cuentan con baterías de 350 kWh, un rendimiento promedio de 0.5 kWh por kilómetro y una vida útil proyectada de 15 años.

“Estas unidades garantizan primeramente cero emisiones contaminantes a la ciudad y por eso nos da tanto gusto, pero además reducen costos operativos”, destacó Brugada.

3 mil Viajes diarios es la estimación para esta nueva ruta

Entre las características de accesibilidad destacan las puertas de cama baja que permiten abordar a nivel de banqueta, rampa retráctil para sillas de ruedas con espacio exclusivo al interior, videovigilancia conectada al centro de control y sistema de cobro a bordo que acepta la tarjeta de movilidad integrada, tarjetas bancarias contactless y dispositivos con tecnología NFC.