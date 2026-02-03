Alistan interrupciones en L2 del Metro por rehabilitación

Trabajos para la instalación de la Calzada Flotante sobre a Línea 2, en enero.

En el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, será remodelada la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México, con una inversión de mil millones de pesos, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Este lunes comenzarán las obras.

En conferencia de prensa, la mandataria indicó que el recurso es de origen federal, como parte de un proyecto entre las tres entidades sedes de la justa deportiva: la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, gobernados por la morenista, Samuel García y Pablo Lemus, respectivamente.

* El Dato: La Secretaría de Obras local construye la Calzada Flotante que conecta a la estación Chabacano, de la Línea 2, con la Plaza Tlaxcoaque, con miras al Mundial de Futbol.

“Los tres gobernadores hicimos varios proyectos y nos dijeron que escogiéramos uno como prioritario y escogimos el mantenimiento de la Línea 2 del Metro. Y ya nos informaron que vamos a tener mil 500 millones, un recurso muy importante”, indicó Brugada.

De esta cantidad entregada por el gobierno federal, mil millones de pesos serán para la Línea 2 y 500 millones serán para un Programa general de mantenimiento del metro, indicaron Clara Brugada y el titular del STC-Metro, Adrián Rubalcava Suárez.

Usuarios del Metro abordan un convoy en la Línea 2. Foto›Jonathan Castro›La Razón

La morenista además enlistó las necesidades de mantenimiento de la ruta que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, como los durmientes y la instalación de cámaras de seguridad.

“Se requiere este presupuesto para evitar los problemas que continuamente tiene la Línea 2, como las inundaciones con el tema de los cárcamos o el bamboleo sobre las vías, el circuito contra los incendios. Vamos a arreglar y mejorar 16 estaciones del metro que se usan mucho, etc”, dijo.

3 estaciones serán remodeladas en la primera fase de los trabajos de la Línea 2

Por último, la mandataria explicó que, mediante el programa general de mantenimiento del Metro se realizarán diversas acciones:

“Se van a instalar videocámaras y mejorar todas las instalaciones del Metro. Así como se instalará un sistema de información a usuarios en estaciones estratégicas, por ejemplo, Taxqueña”, comentó.

Por su parte, Adrián Rubalcava informó que las 16 de las 24 estaciones de la Línea 2 que serán intervenidas serán aquellas que van de Revolución a Taxqueña.

Asimismo, Rubalcava explicó que la remodelación de la Línea 2 podría comenzar este lunes 9 de febrero. Y contemplará cierres en el tramo de la estación Viaducto a San Antonio Abad.

“Ya se está planificando con la Secretaría de Obras cuando iniciarán estos trabajos. Se está haciendo un planteamiento de comenzar este lunes y que, de lunes a viernes, por la necesidad de las intervenciones de las obras como del mantenimiento tendríamos un cierre a las 10 de la noche”.

“Los días sábados el cierre sería a las ocho de la noche. Y los domingos quedaría cerrada por completo en las estaciones de Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad”, explicó el titular del metro.

Mientras se realizan estas obras, explicó el funcionario, se brindaría un servicio de RTP en los tramos cerrados.

Usuarios del Metro esperan subir a un convoy de la Línea 2 Foto|Jonathan Castro|La Razón

