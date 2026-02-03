Metro CDMX HOY 3 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 3 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

En las Líneas 2, 3, 7, 8, 9, A y B se registra alta afluencia. Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. Te recomendamos anticipar… pic.twitter.com/CUVfSjfvDq — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 3, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 1

“Línea 1, 5 minutos en San Lázaro y no avanza”

“La línea 1 viene bien lenta y no hay tanta afluencia como indican”

“Línea 1 lentísima y llegan llenos”

Línea 7

“L7 10min no llega el vagón y el q se fue iba atascado no pude entrar Metro Rosario”

“Ahora que pasa en la línea 7, lleva 15 minutos detenido el tren”

“Humo en Mixcoac l7″

“Línea 7 estación Mixcoac dirección El Rosario, 07:03 hrs y ya empezamos con su ineptitud de siempre”

“En la línea 7 dirección El Rosario, no avanzan los trenes”

Línea A

“¿En línea A qué pasa? Está haciendo base en cada estación"

“Que pasa en línea A llevamos rato parados en peñón viejo”

“¿Qué pasa con la línea A? Van 12min sin avance"

“Línea A cerrada en La Paz”

“Línea A pésima, se les fue la luz y ya genero alta afluencia”

Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 3, 2026

