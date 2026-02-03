Metro CDMX HOY 3 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 3 de febrero.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 1
- “Línea 1, 5 minutos en San Lázaro y no avanza”
- “La línea 1 viene bien lenta y no hay tanta afluencia como indican”
- “Línea 1 lentísima y llegan llenos”
Línea 7
- “L7 10min no llega el vagón y el q se fue iba atascado no pude entrar Metro Rosario”
- “Ahora que pasa en la línea 7, lleva 15 minutos detenido el tren”
- “Humo en Mixcoac l7″
- “Línea 7 estación Mixcoac dirección El Rosario, 07:03 hrs y ya empezamos con su ineptitud de siempre”
- “En la línea 7 dirección El Rosario, no avanzan los trenes”
Línea A
- “¿En línea A qué pasa? Está haciendo base en cada estación"
- “Que pasa en línea A llevamos rato parados en peñón viejo”
- “¿Qué pasa con la línea A? Van 12min sin avance"
- “Línea A cerrada en La Paz”
- “Línea A pésima, se les fue la luz y ya genero alta afluencia”
LMCT