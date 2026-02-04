SSC investiga a policía por ‘agresión’ en Metro Observatorio; usuarias golpearon a oficial, dice | VIDEO

Usuarias y policía de la SSC se acusan de agresión en instalaciones del Metro de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Metro de la Ciudad de México investigan a una oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) por agredir verbalmente a dos usuarias del medio de transporte, quienes, a su vez, fueron señaladas por golpear a la agente.

De acuerdo el Sistema de Transporte Colectivo (STC), los hechos ocurrieron el pasado 1 de febrero, en la estación Observatorio de la Línea 1. Ahí, la policía insultó a las pasajeras porque, según la SSC, no respetaron la fila para acceder al sistema con una silla de ruedas.

“Me estás amedrentando”, se escucha decir a la usuaria que grabó el tenso momento con su teléfono celular. “¿Quién te está amedrentando? Y subes tu video a donde quieras, para que veas que eres una tarada“, responde la oficial.

“Es un en vivo”, replica la usuaria. “¿Si?, no me digas", contesta la policía, mientras camina en paralelo. De pronto, se acerca a la pasajera y la empuja mientras repite, desafiante, “¿y luego?“.

Una mujer que presenció el altercado se acerca corriendo e increpa a la oficial: “¿la estás golpeando?“ . Al mismo tiempo, se aproximan otros dos elementos de la PBI e intervienen para interrogar a la usuaria.

“Le pedimos apoyo para pasar la silla y nos dijo que somos unas pendejas por no poderla pasar. Entonces por eso empecé a grabar, por mi seguridad. (...) Sólo queríamos pasar la silla, pagamos nuestro pasaje y ya”, explicó a uno de los uniformados —quien no dijo nada—, para luego retirarse y abordar un tren.

SSC asegura que usuarias agredieron física y verbalmente a la oficial

Al ofrecer su versión de los hechos, la SSC indicó que las usuarias no respetaron la fila de acceso a la estación Observatorio y que agredieron verbal y físicamente a la oficial que aparece en el video, quien previamente les reiteró que esperarán su turno.

Una de las usuarias comenzó a grabar y acercó su dispositivo móvil al rostro de la uniformada. Posteriormente, ambas inconformes comenzaron a golpearla en las espinillas y la espalda.

“La oficial pidió el apoyo a sus compañeros , quienes fueron agredidos por otros usuarios. Este hecho permitió que las usuarias se retiraran de la estación a bordo de un tren”, añadió la SSC en un breve comunicado.

Por todo lo anterior, la Dirección General de Asuntos Internos inició una carpeta administrativa “para evaluar la acción de la oficial de la PBI”, mientras el Metro de la Ciudad de México instruyó una investigación para verificar el proceder, esclarecer lo ocurrido y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

“El Metro lamenta el incidente reportado y reitera su compromiso con el respeto y el trato digno hacia todas las personas usuarias", añadió en respuesta a un comentario en la red social X.

