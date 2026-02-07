Marchan en Paseo de la Reforma contra ‘imperialismo’ de EU; exigen liberación de Maduro

Colectivos y organizaciones realizaron este sábado una movilización en la capital del país para manifestarse contra la política exterior de Estados Unidos en América Latina y exigir la liberación del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

La protesta inició alrededor de las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzó por los carriles centrales de Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo capitalino. La convocatoria fue realizada por el Frente Antiimperialista Mexicano, que llamó a la marcha bajo la consigna de defensa de la soberanía latinoamericana.

Durante el recorrido, los participantes portaron banderas de México y Venezuela, así como pancartas con mensajes contra la injerencia extranjera y consignas en apoyo al gobierno venezolano. Entre las principales exigencias estuvieron la liberación de Maduro y de su esposa Cilia Flores, además del rechazo a la intervención estadounidense en ese país sudamericano.

Autoridades capitalinas estimaron la participación de cerca de mil personas y desplegaron un operativo de seguridad y acompañamiento vial. La movilización provocó cierres intermitentes en Paseo de la Reforma y afectaciones al tránsito en la zona centro, particularmente en los accesos al primer cuadro de la ciudad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cortes a la circulación y canalizaron a los automovilistas por rutas alternas, mientras que en inmediaciones del Zócalo se colocaron vallas metálicas para resguardar edificios públicos.

🚨 Manifestantes marchan sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, para protestar contra el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela. Hay afectaciones viales en la zona.

pic.twitter.com/eYL9E2glVb

La manifestación se da en el contexto internacional posterior a la detención de Nicolás Maduro a inicios de enero de 2026, hecho que generó reacciones políticas y protestas en distintos países.

Hasta el momento, la movilización se desarrollaba sin reportes de incidentes mayores y con presencia de observadores de derechos humanos y personal de protección civil. Los organizadores anunciaron que continuarán realizando actos públicos y protestas en México para exigir la liberación del exmandatario venezolano y denunciar lo que consideran acciones de intervención extranjera en la región.

