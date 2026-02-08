Clara Brugada pone en marcha operativo sin precedentes contra el sarampión; despliegan 500 brigadas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza el despliegue de brigadas de vacunación en el Bosque de Chapultepec.

El operativo prevé mantener abiertos los 300 Centros de Salud para la aplicación de la vacuna. “Abramos la puerta a la salud y cerremos la puerta al sarampión”, resaltó. Se habilitaron 21 puntos de vacunación con horario extendido, de 9 de la mañana a las 11 de la noche, ubicados en espacios emblemáticos de distintas alcaldías. Desde agosto del año pasado, la Ciudad de México ha logrado vacunar a más de 800 mil personas, y solo en la última semana se aplicaron más de 50 mil dosis.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el despliegue de un operativo territorial sin precedentes de vacunación contra el sarampión, con el objetivo de interrumpir la transmisión del virus, proteger a las poblaciones más vulnerables y adelantarse a posibles brotes en la Ciudad de México, en atención a la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Personal de salud inicia recorridos territoriales para aplicar dosis contra el sarampión en las 16 alcaldías. ı Foto: Gobierno CDMX

“La vacunación es la herramienta más poderosa para salvar vidas. Estamos ante una señal clara de alerta y la Ciudad de México responde con prevención, responsabilidad y acción inmediata”, afirmó la mandataria capitalina, al subrayar el papel estratégico de la ciudad como principal punto de tránsito humano.

Durante el evento, realizado en el Bosque de Chapultepec, Brugada Molina informó que hasta el 6 de febrero se han confirmado 166 casos, cifra que permite actuar de manera oportuna. De estos, dijo, 86 son mayores de edad, de ahí que reiteró el llamado a que los menores de 49 años se apliquen la vacuna.

Puntos de vacunación en el Metro y transporte público buscan facilitar el acceso a la inmunización para la ciudadanía. ı Foto: Gobierno CDMX

La mandataria detalló que el operativo contempla mil 500 vacunadoras y vacunadores organizados en 500 brigadas, además de mantener abiertos los 300 centros de salud de la ciudad, a cargo del IMSS Bienestar. Indicó que la mitad de las brigadas operará en puntos fijos y el resto realizará recorridos territoriales.

Como parte de esta estrategia, se habilitaron 21 puntos de vacunación con horario extendido (09:00 a 23:00 horas) en lugares como el Ángel de la Independencia, Bellas Artes, Parque de los Venados, y la Basílica de Guadalupe. Asimismo, habrá puntos en la explanada de la Alcaldía Iztacalco, UTOPÍA Meyehualco, Metro Constitución de 1917, y Metro Polanco, entre otros.

Además, se instalaron 100 puntos en el sistema de transporte público —incluidas estaciones del Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús y RTP—, así como 50 brigadas en preparatorias y universidades. A ello se suman 250 brigadas de barrido territorial en Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

La titular del Ejecutivo local anunció también un operativo especial en la Central de Abasto (CEDA), donde se desplegará vacunación de 20:00 a 7:00 horas con el apoyo de Sedena, Marina y Guardia Nacional.

Autoridades capitalinas y federales coordinan esfuerzos para frenar la transmisión del sarampión en zonas de alta afluencia. ı Foto: Gobierno CDMX

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, señaló que en la capital se han reportado 166 casos, de los cuales 122 corresponden a este año, y destacó que el 81 por ciento de estos casos corresponde a personas que no contaban con dosis preventivas. Explicó que el sarampión es altamente contagioso y que una sola persona enferma puede contagiar hasta a 18 más.

El Gobierno de la Ciudad de México trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Salud federal, IMSS, IMSS Bienestar, PEMEX, SEDENA, ISSSTE, SEMAR, Educación y Seguridad Pública.

Por su parte, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, señaló que la vacunación está dirigida prioritariamente a personas de entre seis meses y 49 años de edad, quienes deben contar con al menos una dosis. Reiteró que las vacunas son seguras, suficientes y gratuitas.

