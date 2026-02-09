Ahora clausuran 8 negocios por irregularidades

Autoridades capitalinas luego de suspender las actividades de un negocio por irregularidades, el fin de semana.

LA SECRETARÍA de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) informó que este fin de semana clausuró ocho negocios en distintas alcaldías por incumplir con las disposiciones legales, como parte del operativo La Noche es de Todos.

Mediante un comunicado, la dependencia capitalina destacó que entre los días jueves y sábado llevó a cabo verificaciones en establecimientos nocturnos en las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Xochimilco.

Estas acciones se llevaron a cabo como parte de la atención de reportes ciudadanos reportados con ruido excesivo, alteración del orden público y venta irregular de bebidas alcohólicas.

El Tip: Si un negocio al que la PAOT exhortó a bajar los niveles de ruido, tras una denuncia, no lo hace, el negocio es suspendido hasta que haga adecuaciones sobre el sonido.

Así, las autoridades verificaron 10 establecimientos, ocho fueron suspendidos y siete clausurados; además, elementos de seguridad presentaron ante el Ministerio Público a dos personas por incumplir las disposiciones legales.

“Las acciones se desarrollaron en un marco de coordinación institucional, permitiendo que el operativo concluyera sin incidentes y con resultados favorables para la comunidad”, dijo la Secgob.

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT), la alcaldía con más denuncias por ruido es Cuauhtémoc, con dos mil 93 entre los años 2020 y 2026. Sólo en lo que va del presente año la autoridad ha recibido 46 reportes.

En marzo de 2025, la titular de la PAOT, Estela Guadalupe González Hernández, dijo a La Razón que los establecimientos como bares, antros, terrazas, restaurantes y hasta chelerías son los más reportados en alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel HIdalgo, debido al ruido que provocan, así como otros hechos.

“El tema de ruido es mucho más denunciado que el de vibraciones y proviene la mayoría de ellas de varios establecimientos mercantiles con giros nocturnos, o sea, que su mayor por tiempo están en la noche trabajando”, dijo.