Atrapan a dos ligados a la Anti-Unión

LA SECRETARÍA de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de dos sujetos, presuntamente relacionados con el grupo criminal la Anti-Unión.

En sus redes sociales, el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, destacó que agentes capitalinos aprehendieron a los dos sujetos en una vecindad de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La SSC precisó que los uniformados observaron que los sospechosos cargaban bolsas de plástico e ingresaban al área común de una vecindad. Ahí, les realizaron una revisión preventiva.

Los policías aseguraron a los hombres de 18 y 27 años de edad ocho bolsas con cerca de 10 kilogramos de marihuana, así como un kilogramo de crystal.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos, presuntamente, están relacionados con la Anti-Unión, grupo contrario a la Unión Tepito.

Ambos grupos delictivos son a los que las autoridades capitalinas les han desarticulado más células delictivas y les han detenido a más cabecillas en la ciudad, como parte del plan contra el crimen.