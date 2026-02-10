Temen retrasos por los cierres en L2 del Metro

En la Línea 2 se hace la Ciclovía y la Calzada Flotante, ayer.

Usuarios de la Línea 2 del Metro consideraron que, si bien las obras de rehabilitación en las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad son necesarias, también les provocará contratiempos en sus recorridos.

Javier Santillán, quien utiliza a diario esta ruta del Sistema de Transporte Colectivo (STC), dijo a La Razón que la suspensión del servicio sí le afectará en su movilidad, ya que, por su trabajo, utiliza mucho este tramo incluso por las noches si es que labora ese turno.

El dato: La Federación entregó al Gobierno local mil 500 millones de pesos para el mantenimiento del Metro, de los cuales mil serán para la L2 y 500, para el resto del STC.

“Son buenos los cierres (para la rehabilitación), pero los deberían de hacer nada más los domingos para que no perjudiquen a la gente. Yo me hago una hora y media en los traslados y se va a hacer más el relajo, de por sí así, ahora peor.

“Uso este tramo cuando me toca el turno de las noches. Ojalá se apuren para que no perjudiquen”, mencionó el pasajero, quien aguardaba ayer en el andén de San Antonio Abad.

7 millones 57 mil 566 pasajeros registró la estación Chabacano durante 2025

El pasado 3 de febrero, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que, con miras al Mundial de Futbol, a partir de este 9 de febrero comenzaría la rehabilitación de la Línea 2 del Metro, la cual inició con el tramo de San Antonio Abad a Viaducto.

De acuerdo con las autoridades capitalinas y del STC Metro, entre los trabajos que se llevarán a cabo en esta ruta está la renovación de los cárcamos, principalmente de los localizados en Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita; intervención de la red contra incendios, la modernización de dos cuartos de máquinas; cambios en el sistema eléctrico y electrónico, así como de cableado, interruptores y seccionadores, entre otros.

20 kilómetros tiene la Línea 2 del Metro para brindar servicio a usuarios

Brugada Molina precisó que la inversión para la remodelación de la Línea 2 del Metro será de mil millones de pesos y es entregado por la Federación a la capital por ser sede del Mundial de Futbol, en la que México y Sudáfrica disputarán el partido inaugural el 11 de junio, en el Estadio Banorte.

“Entonces, eso nos va a ayudar a tener un Metro, que nos ayude a que los viajes sean mejores para la población. La Línea 2, como digo, es muy importante.

“La atraviesan las principales líneas del Metro y vamos a garantizar desde lo más básico, que es el mantenimiento estructural del Metro; me refiero a todo lo que se tiene que hacer en las vías”, dijo Brugada Molina.

Jasmín Flores, quien trabaja en un quiosco de dulces ubicado en la estación Chabacano, coincidió con Javier Santillán en que son benéficas las obras, pero a ella también le afectarán éstas, pues deberá cerrar antes de lo normal.

El apoyo: Habrá servicio gratuito de RTP desde el Metro Pino Suárez hasta Xola

La mujer comentó que a diario cierra cerca de las 22:00 horas; no obstante, le han solicitado que ahora baje las cortinas del negocio a las 20:30 horas.

“Si de por sí bajó un poco la venta, porque muchos usuarios piensan que ya está cerrada la línea, pero no es así. Sí va a ser buena la obra, buena y mala para nosotros hasta como por junio nos dijeron”, dijo.

De las tres estaciones, Chabacano fue la que más usuarios registró durante el año pasado, pues, de acuerdo con el Metro, la afluencia en esta estación fue de siete millones 57 mil 566 pasajeros, seguida de San Antonio Abad, con seis millones 289 mil 623 y Viaducto, con cinco millones 433 mil 299.

Allison, estudiante de la Escuela Normal, dijo que, si bien no utiliza regularmente este tramo, confió en que las obras que se lleven a cabo sirvan para mejorar el servicio y que afecten lo menor posible al resto de pasajeros.