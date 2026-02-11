Reportan en CDMX fallecimiento de una niña por sarampión

Una enfermera vacuna contra el sarampión a un joven, el domingo.

La primera muerte por sarampión en la Ciudad de México ocurrió en diciembre pasado, pero se certificó este lunes, indicó la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa). Se trató de una niña de 14 meses.

En conferencia, la titular de la dependencia local, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que la tardanza en el registro de la muerte de esta niña, quien falleció en diciembre del año pasado, se debió a que el proceso de análisis de su muerte finalizó el 8 de febrero y lo publicó el lunes la Secretaría de Salud federal.

“La razón por la que no se informó en diciembre de 2025 es porque no se certificó como sarampión hasta el día ayer (lunes), pues es un proceso que tiene que hacer la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Epidemiología cuando en los certificados de defunción no dice que es de sarampión.

El Dato: El Gobierno capitalino instaló 70 puntos fijos en estaciones del Metro para aplicar vacunas, así como otros 10 en el Metrobús, otra decena en el RTP y 10 más en los STE.

“El proceso se cerró el día de ayer (lunes) y por eso es que se dio a conocer el día de hoy (martes)”, aseguró la titular de Sedesa.

El Informe Diario del Brote de Sarampión, del 9 de febrero, la dependencia federal reportó que a nivel nacional había 28 fallecimientos, desde 2025, por este virus, de los cuales, uno ocurrió en la ciudad.

El dato destaca, porque en los reportes anteriores no se había registrado ningún deceso en la capital durante 2025, sino que éste ocurrió en el más reciente informe y la autoridad sanitaria capitalina aclaró el retraso del registro.

De acuerdo con los datos de la Federación, el 1 de enero reportó 46 casos acumulados de sarampión en la Ciudad de México y para el 9 de febrero sumaban 184; es decir, un alza de 300 por ciento. Del total de contagios, 98 son hombres y 86, mujeres.

“Tenemos 184 casos confirmados de sarampión desde que inició y tenemos 140 casos activos desde el punto de vista epidemiológico. Hemos tenido, en total, 14 hospitalizaciones y una defunción, desafortunadamente, de una niña de 14 meses”, afirmó la secretaria.

Además, los 184 casos, 156 pertenecen a diagnósticos de personas que viven en la Ciudad de México y 28, del Estado de México, pero que fueron detectados en la capital.

La dependencia local precisó que, por alcaldía, Gustavo A. Madero acumula 39 contagios desde agosto de 2025, seguida por Álvaro Obregón, con 35; Cuauhtémoc, con 18, y Miguel Hidalgo, 14.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a no estigmatizar ni a las demarcaciones ni a quienes viven en ellas. Aclaró que, pese al alza de casos, la situación es aún manejable en la ciudad.

“Como vemos, todavía tenemos en la ciudad una situación manejable y estamos muy apurados para que esto sea. Por eso, estamos también con las brigadas Casa por Casa. En estas alcaldías son en las que estamos ahorita destinando la mayor parte de nuestras brigadas territoriales”, agregó la morenista.

Gasman Zylbermann y Brugada Molina apuntaron a La Razón que los esfuerzos de las brigadas se están concentrando en las alcaldías con más casos y que para cuidar a la población se están haciendo vacunaciones a 30 manzanas alrededor de donde se registra un contagio, así como cercos sanitarios.

A diferencia de ciertas zonas de Guadalajara o el Estado de México, la titular de Sedesa aclaró que la capital no se ha visto en la necesidad de imponer el uso de cubrebocas, pero animó a usarlo en caso de tener síntomas de sarampión como: fiebre alta, tos, secreción nasal, manchas blancas dentro de la boca o un sarpullido rojo.

Hasta ayer en la Ciudad de México había 124 puntos de vacunación, 300 brigadas vacunadoras en colonias y 261 centros de salud en los que la gente de 10 a 49 años puede acudir a vacunarse.

Este diario ha informado sobre la alta participación de la ciudadanía, de distintas edades, en los módulos de vacunación para recibir una dosis contra el sarampión, enfermedad que en las Américas estaba erradicada, pero que desde 2025 se exportaron casos que se originaron en Estados Unidos y Canadá.

923 Mil biológicos ha aplicado la Sedesa desde agosto en la capital del país

DOSIS MUNDIALISTAS. A 120 días de que comience el Mundial de Futbol 2026, Brugada Molina mencionó que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que los aficionados extranjeros que lleguen a la capital lo hagan vacunados contra el sarampión para evitar que se multipliquen los casos.

“Este mes aumentó la cantidad de personas que se detectaron con sarampión. Y vamos a pedirle no sólo a la FIFA, sino a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que rumbo al Mundial se apliquen la vacuna del sarampión y nos cuidamos todos”, comentó la Jefa de Gobierno.

La mandataria destacó la importancia de que haya cuidados rumbo a la justa mundialista, de la cual México será sede y albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica, en el Estadio Banorte, antes Azteca.

El Gobierno de la Ciudad de México ha reforzado las acciones para inmunizar a la población, pues el objetivo es alcanzar la inmunidad de rebaño con la protección de 95 por ciento de la población, de acuerdo con la Sedesa.

De esta manera, de agosto a la fecha la autoridad sanitaria ha aplicado 923 mil dosis, de las cuales 38 mil las suministró en los últimos dos días.

“Recordar que estamos completando los esquemas de vacunación de niños y niñas, y que estamos invitando a las personas de 10 a 49 años, a vacunarse. Sabemos que hay la pregunta de los adultos mayores; los adultos mayores de 50 años no necesitan vacuna, tienen inmunidad”, dijo Brugada Molina.

Gasman Zylbermann aclaró que las vacunas para todos los capitalinos están aseguradas, pues la cantidad proporcionada por el Gobierno federal alcanza para ello y que llegarán más biológicos.