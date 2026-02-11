Sólo quiero justicia para Beto: pareja de biker atropellado

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que agentes detuvieron a Gaby “N”, quien presuntamente arrolló y arrastró el cuerpo de Roberto Hernández, un motociclista, por calles de Iztapalapa. La pareja de la víctima, Wendy Leyva Ferrer afirmó que sólo quiere justicia.

La autoridad detalló que la sospechosa fue localizada en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde, en coordinación con la Fiscalía de esa entidad, agentes la aprehendieron. Es acusada por el presunto delito de homicidio calificado.

29 días prófuga pasó Gabriela “N” luego de atropellar a Roberto

Gaby “N” era buscada por las autoridades capitalinas, luego de que el pasado 3 de enero, en la alcaldía Iztapalapa, arrollara con su vehículo a Roberto Hernández, quien viajaba en moto, en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente.

Pese al impacto, la mujer continuó su camino, pero el cuerpo del biker quedó debajo del vehículo. Así lo arrastró por casi dos kilómetros, lo que causó su muerte. Un video que circuló en redes sociales mostró cómo la conductora conducía de esa manera.

La Fiscalía local detalló que las investigaciones sobre este caso permitieron acreditar que Gaby “N” conducía el auto, por lo que se acreditó su probable responsabilidad en este caso.

De esta manera, un juez de control concedió la orden de aprehensión en contra de la mujer, quien, tras ser detenida, los elementos de seguridad la trasladaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

En entrevista con Javier Solózarno, Leyva Ferrer, pareja de Alberto Hernández, afirmó que, al momento, no ha habido ninguna indemnización por la muerte de él y aclaró que lo que busca es justicia.

“No ha habido ninguna indemnización. Por el lado económico hemos sacado adelante, tanto mi cuñado, como mi suegra, como yo, todo lo hemos sacado entre los tres. Me comentaban hace un rato que, si pedía una indemnización económica, no, yo sólo quiero la justicia para Beto, porque todo lo que nos den jamás en la vida nos lo van a regresar”, dijo en Al Mediodía con Solórzano, en La Razón YouTube.

La mujer llamó a las autoridades capitalinas a hablar con la verdad para que se haga justicia, pues consideró que hay diferencias entre la información que se da a conocer y la que le llega a su defensa legal. Ella, afirmó, seguirá en la búsqueda de justicia.