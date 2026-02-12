Instala Clara Brugada sesión del CESA; busca convertir a la CDMX en la capital de la inversión y la justicia social

La Jefa de Gobierno y Presidenta Honorífica, Clara Brugada Molina, presidió la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Asamblea General del Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA CDMX), donde se dieron cita empresarios, sindicatos, académicos, organizaciones civiles y representantes de las alcaldías.

La sesión fue instalada formalmente a las 11:38 horas por el Presidente Ejecutivo del CESA, Arturo Reyes Sandoval, quien destacó al Consejo como un motor de transformación y promoción de la justicia social. Durante el acto, se designó por votación a Marco Antonio Michel Díaz como Secretario Técnico, y se presentaron los informes de Enrique de la Rosa Luna Parra, director del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, sobre las comisiones de Nearshoring, Nuevas Migraciones y Discriminación Laboral.

En su mensaje, Clara Brugada Molina resaltó que la capital vive un tiempo de reconocimiento internacional. Informó que en 2025 la ciudad alcanzó ingresos por 334 mil millones de pesos, el mayor monto registrado, logrando ser la única entidad federativa con más del 50 por ciento de recaudación propia. Además, destacó una reducción real de la deuda pública del 8.4 por ciento respecto al 2018 y un aumento del 55 por ciento en la inversión pública durante los últimos años.

“Queremos que esta ciudad siga siendo una ciudad de derechos y libertades; que pueda demostrar que las Utopías se pueden llevar a cabo con participación técnica”, afirmó Clara Brugada Molina. En este sentido, reafirmó su compromiso con el Sistema Público de Cuidados para revalorizar y redistribuir las tareas domésticas, y el Ingreso Universal Ciudadano que ya beneficia a 2 millones de personas.

En materia de seguridad y medio ambiente, se reportó una disminución del 12 por ciento en la incidencia delictiva y del 9 por ciento en homicidios durante el último año. Asimismo, se destacó el freno al crecimiento de la mancha urbana mediante la recuperación de 180 hectáreas de zonas de conservación. Finalmente, tras abordar la importancia de la electromovilidad y los preparativos para el Mundial de la FIFA, la Jefa de Gobierno clausuró la sesión a las 12:42 horas, refrendando el objetivo de convertir a la Ciudad de México en la capital de la inversión y la prosperidad compartida.

