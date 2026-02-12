Metro CDMX HOY 12 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro)

Estas son las líneas con retrasos y afectaciones del Metro CDMX HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 12 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Se realizan maniobras de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y A.



¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

“En la Línea A, hay estaciones llenas y no pasan los trenes”

“Línea A estación los Reyes, ambos lados detenidos”

“Que pasa en la línea A no avanzan el metro ya tenemos rato”

“15 minutos parados en los reyes dirección la paz”

Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea A, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 12, 2026

Línea 12

“Si toman la L12 mejor busquen otra ruta, el andén ya está lleno y tardan demasiado en pasar los trenes”

“Qué onda con el metro. L12. Esta super lento, manden más trenes”

“Por favor, urge trenes vacíos en línea 12 las estaciones ya están llenas y los trenes tardan en llegar, ¿pueden hacer algo?"

“20 minutos y solo han pasado 2 trenes en L12 dirección Mixcoac...”

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 12, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 12, 2026

Línea B

“Línea b dirección Buenavista el tren va haciendo base en las estaciones”

“50 min para un trayecto de ciudad azteca a san Lázaro (línea B)”

“La línea B viene un poco lenta, pero muy llena, agilicen el avance por favor”

