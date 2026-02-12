Mundial: Preparan megaprotesta para el partido inaugural

Este año en la Ciudad de México se celebrará la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, mientras que, aun lado de la fiesta deportiva, decenas de familias seguirán buscando a sus familiares desaparecidos. Ante esta problemática madres buscadoras de la CDMX y el Estado de México alistan una megamarcha nacional para protestar en contra del evento deportivo y para exigir justicia.

Después de que La Razón publicó que diversos colectivos de búsqueda en la CDMX y el Estado de México llamaran a una megamarcha nacional para protestar en contra de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y para exigir justicia por sus familiares desaparecidos, este jueves la familia de la joven Ana Amelí García Gámez convocaron a una manifestación pacífica en el partido inaugural del mega evento deportivo.

El 11 de junio de 2026, antes de realizarse el juego inaugural del Mundial en el Estadio Banorte, mejor conocido como como Estadio Azteca, a las 8:00 horas se realizará la manifestación pacífica, donde se convoca a todas las familias buscadoras del país para protestar contra el evento y exigir justicia por sus desaparecidos.

“Ese día el mundo entero mirará al Estadio Azteca, con más de 87 mil aficionados y miles de periodistas internacionales y televidentes. El gobierno mostrará estadios, fuegos artificiales y celebración. Nosotros mostraremos la verdad. Porque no puede haber fiesta mientras hay luto. No puede haber Mundial mientras México desaparece a su gente. Porque nuestros hijos no merecen ser olvidados para que otros celebren”, sostuvo la familia en un comunicado.

En todo momento se realizará la protesta de forma pacífica, y se entregarán volantes y fotografías a las y los aficionados del Mundial en los accesos del Estadio. A las 13:00 cuando comience el partido, se solicitará un minuto de silencio por las 132 mil personas desaparecidas del país que aún no han sido localizadas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay 132 mil 63 personas en México desaparecidas sin aún ser localizadas.

En la Ciudad de México, son seis mil 327 víctimas de desaparición, siendo la entidad con más casos en el país este año.

Tan solo en lo que va de 2026 se reportan 114 personas desaparecidas que aún no han sido localizadas en la ciudad, casi el doble que los 65 casos ocurridos del 1 de enero al 11 de febrero de 2020.

¿Qué ocurrió con Ana Amelí García Gámez?

Ana Amelí García Gámez desapareció el 12 de julio de 2025 en el Ajusco, zona montañosa de Tlalpan y punto de desapariciones y depósito de cadáveres en la Ciudad de México. Desde entonces su familia sigue buscándola y exigiendo a las autoridades justicia.

El caso incluso ha llegado a organismos internacionales, como las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, respectivamente, han emitido una Acción Urgente y Medidas Cautelares el año pasado. Pese a ello, las autoridades no han avanzado en localizar a Ana Amelí.

La familia además denuncia que a siete meses de la desaparición de su hija no existe un plan de investigación sólido en el caso ni han sido entrevistados a profundidad testigos clave.

Por si fuera poco, no se ha investigado si hubo participación de autoridades capitalinas en la desaparición de la joven. Esto tiene relevancia ya que dos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlalpan impidieron la búsqueda inicial de Ana Amelí, retrasándola hasta cuatro horas. Pese a ello, no se ha investigado tal obstrucción.

Cabe mencionar que el 18 de septiembre de 2025 , la ONU inició contra México el Procedimiento del Artículo 34, el mecanismo más grave antes de la Corte Penal Internacional, por “desaparición forzada generalizada y sistemática”. Sin embargo desde entonces el gobierno federal ha negado que exista tal problemática en el país.

MSL