Fernando Mercado fortalece la capacidad operativa de la Magdalena Contreras con entrega equipamiento.

En la explanada de la alcaldía y ante la presencia de cientos de trabajadoras y trabajadores, el alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, encabezó el Evento de Entrega de Equipamiento 2026.

Durante el acto, el alcalde, acompañado por integrantes de su gabinete y concejales, realizó la entrega simbólica de ambulancias, camiones, motocicletas, cuatrimotos, herramientas especializadas y equipo de cómputo, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la alcaldía y mejorar la atención a las y los vecinos.

Durante su mensaje, el alcalde subrayó que esta entrega es resultado de un diagnóstico profundo y responsable que permitió revertir años de abandono institucional, rezago operativo y uso ineficiente de los recursos públicos.

TE RECOMENDAMOS: Se cumplen 28 horas Se mantiene Fase I de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

“Durante años se gastó sin planeación, sin escuchar a quienes operan los servicios y sin pensar en el beneficio real de la población. Hoy estamos demostrando que cuando se gobierna con orden, honestidad y visión, el gasto público se convierte en patrimonio de la alcaldía”, afirmó Fernando Mercado Guaida.

Al inicio del evento, el Director General de Administración y Finanzas, Francisco J. Castro Hernández, presentó un diagnóstico integral sobre el estado en que se recibió la administración: exceso de subcontratación, rezago en áreas operativas, mantenimiento insuficiente y falta de vestuario para el personal.

“Encontramos una alcaldía abandonada en muchos aspectos. Y a lo que nos dedicamos este primer año fue a preguntarles a los trabajadores qué es lo que necesitaban y cómo lo necesitaban. Revertir este abandono no fue sencillo. No había información ni diagnósticos claros, por lo que primero fue necesario identificar las necesidades reales de cada área para realizar compras responsables y eficientes”, puntualizó.

Destacó la recuperación del parque vehicular, señalando que unidades indispensables, como el camión vactor, permanecieron inoperantes por años y hoy se encuentran en funcionamiento. Asimismo, precisó que vehículos que anteriormente se utilizaban para fines administrativos ahora están al servicio de las áreas operativas, incrementando la capacidad de respuesta en servicios urbanos, protección civil y atención ciudadana.

Enfatizó que esta estrategia permite reducir la subcontratación, disminuir fallas futuras y fortalecer la capacidad técnica interna de la alcaldía, al contar con herramientas, equipos y tecnología que antes no existían en inventario.

En materia de mejoramiento de condiciones laborales, el alcalde resaltó la inversión histórica en vestuario y equipo de protección para las y los trabajadores, luego de años de rezago, así como la dignificación de espacios públicos, edificios administrativos, CENDIS, CASIS, consultorios, talleres y espacios culturales.

Asimismo, destacó el avance hacia una Alcaldía Digital, con la adquisición de nuevas computadoras, impresoras, escáneres y licencias originales de software, que permitirán modernizar procesos, avanzar en la digitalización de archivos y brindar una atención más eficiente a la ciudadanía.

Durante la entrega simbólica, el alcalde, junto con su gabinete y concejales, presentaron tres ambulancias totalmente equipadas, dos camiones escolares —los primeros adquiridos desde 2008—, una canastilla adecuada a la movilidad de la demarcación, así como motocicletas y cuatrimotos que responden a necesidades operativas reales.

Finalmente, Fernando Mercado anunció la adquisición del inmueble para construir la “Casa del Trabajador”, como parte de una política de fortalecimiento institucional y bienestar laboral.

Con estas acciones, el alcalde reiteró su compromiso de gobernar con honestidad, planeación y responsabilidad, consolidando una administración que invierte de manera inteligente y prioriza el bienestar de la población de La Magdalena Contreras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR