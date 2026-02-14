Hallan a joven secuestrado tras denuncia en CDMX; operativo termina con con seis detenidos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina rescataron a un joven de 18 años que se encontraba privado de la libertad en un inmueble de la alcaldía Xochimilco y detuvieron a seis personas presuntamente relacionadas con el caso, entre ellas un menor de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención policial se originó a partir de una denuncia por la desaparición del joven. Tras recibir el aviso, agentes realizaron labores de investigación de gabinete y campo, así como recorridos de reconocimiento en la zona, lo que permitió ubicar un domicilio posiblemente vinculado con el hecho.

El inmueble se localiza en la Segunda Cerrada de Guadalupe I. Ramírez, en la colonia San Luis Tlaxialtemalco. Al aproximarse, los policías escucharon a una persona que pedía auxilio, por lo que ingresaron al lugar y localizaron a la víctima, quien fue liberada en el sitio.

TE RECOMENDAMOS: Mejora la calidad del aire CAMe suspende Contingencia Ambiental en la ZMVM tras 51 horas activa

Paralelamente se desarrolló un operativo en la alcaldía Tláhuac, donde fueron detenidos otros probables implicados en los hechos, con lo que sumaron seis personas aseguradas. Autoridades señalaron que entre los detenidos se encuentra un adolescente, por lo que su situación jurídica será atendida conforme al sistema de justicia para menores.

Rescatan a joven secuestrado en Xochimilco ı Foto: SSC

Durante las acciones, los uniformados aseguraron diversas dosis de droga —entre ellas envoltorios con posible cocaína y marihuana—, además de un teléfono celular y un chip telefónico que quedaron a disposición del Ministerio Público como parte de la investigación.

Tras su rescate, el joven recibió atención inmediata por parte de las autoridades, quienes le proporcionaron alimentos y asistencia, además de canalizarlo para apoyo legal y psicológico. Posteriormente fue orientado para la presentación de la denuncia correspondiente.

La SSC informó que los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias para esclarecer completamente la privación ilegal de la libertad.

Las autoridades capitalinas indicaron que las investigaciones permanecen abiertas a fin de identificar si existen más personas relacionadas con el caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL