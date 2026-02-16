Apuñalan y agreden sexualmente a estudiante de CCH Oriente

Una estudiante de 19 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente fue agredida sexualmente y apuñalada la tarde del viernes 13 de febrero a unos metros del plantel, en la zona de Puerta 3.

De acuerdo con el testimonio difundido a La Razón por el novio de la joven, ella caminaba frente a la escuela cuando un hombre intentó asaltarla para quitarle el celular y la mochila. Al resistirse, comenzaron a forcejear y, según la denuncia, el agresor la tocó sin su consentimiento, la sujetó del cuello, intentó bajarle el pantalón y le causó moretones. Durante el ataque sacó una navaja y la hirió en varias ocasiones en el abdomen y el hombro.

Tras la agresión, el sujeto huyó y la estudiante, aún consciente y sangrando, logró caminar hasta Puerta 2 para pedir ayuda. Fue atendida en la enfermería del plantel, donde recibió curaciones provisionales antes de que arribara una ambulancia.

Las lesiones se atendieron primero al interior del plantel ı Foto: Especial

Posteriormente acudió a la Fiscalía de Delitos Sexuales, donde presentó una denuncia formal por agresión sexual y lesiones con arma blanca.

Tras rendir declaración ante el Ministerio Público, psicólogo y médico legista, fue trasladada a un hospital durante la madrugada donde le realizaron estudios para descartar lesiones internas, la vacunaron contra el tétanos y le indicaron reposo.

Según el relato, el ataque ocurrió en una zona donde diariamente transitan cientos de estudiantes y donde, afirman, ya se han registrado asaltos en años recientes. Hasta el momento no hay información sobre el agresor.

LMCT