Beca de Transporte para Universitarios 2026: ¿Cuáles son los requisitos y cómo se hace la renovación?

La Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más es un programa que tiene el propósito de brindar apoyo económico para que las y los estudiantes de nivel licenciatura puedan continuar estudiando.

De acuerdo con la convocatoria de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), esta beca brinda un apoyo económico para que las y los estudiantes puedan solventar tanto los gastos de transporte como aquellos que generen durante sus estudios de nivel superior.

Este programa fue implementado para disminuir la deserción académica, y aumentar la permanencia y conclusión de los estudios a nivel licenciatura, pues la insuficiencia de recursos económicos para solventar gastos de transporte, alimentación y materiales son unas de las principales causas de abandono escolar.

Beca Universal de Educación Media Superior ı Foto: Especial

¿Cuáles son los requisitos y cómo se hace la renovación?

Este programa social cuenta con hasta 200 mil apoyos económicos destinados a las y los estudiantes que vivan en colonias, barrios o pueblos que estén ubicados en un índice de Desarrollo Social (IDS) muy bajo, bajo o medio.

También se requiere estar inscrito en modalidad mixta o escolarizada de alguna institución educativa pública de la CDMX o en algún plantel de una Universidad Nacional que esté ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Debido a que esta beca consta de un depósito bimestral de mil 500 pesos, en total se depositan hasta 7 mil 500 pesos para poder apoyar durante el ciclo escolar anual para cualquier gasto derivado de la educación superior.

Beca Transpore Escolar 2026 ı Foto: Especial

Los requisitos son los siguientes:

Ser persona residente de la Ciudad de México; preferentemente de las colonias, barrios y pueblos con muy bajo, bajo o medio ÍDS.

Contar con un documento que certifique que se es estudiante de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta de alguna Institución de Educación Superior públicas de la CDMX o de algún plantel de una universidad nacional ubicado en la ZMVM.

Contar con un documento probatorio de inscripción vigente al periodo de la convocatoria, que comenzó el 13 de febrero del 2026.

La persona aspirante deberá contar con identificación oficial vigente con fotografía: Credencial para votar con fotografía o pasaporte.

Para el caso de las personas participantes menores de edad al momento de su registro y que resulten beneficiarias del Programa, adicionalmente a los documentos que se solicitan se debe proporcionar copia de su credencial de la Institución Educativa y entregar copia de la identificación oficial vigente de la madre, el padre o persona tutora.

Contar con la CURP en caso de no ser visible en la identificación oficial.

Tener una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa y que revise con frecuencia.

Llenar el formulario o plataforma de registro para su revisión y evaluación

No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza

Abstenerse de proporcionar información falsa o documentación apócrifa

El registro debe realizarse en el sitio web https://becaparatransporte-c2.cdmx.gob.mx/ para completar el formulario y adjuntar los documentos legibles en formato PDF o JPG.

