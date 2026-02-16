Beca de Transporte para Universitarios 2026: ¿Cuáles son los requisitos y cómo se hace la renovación?

La Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte y Más es un programa que tiene el propósito de brindar apoyo económico para que las y los estudiantes de nivel licenciatura puedan continuar estudiando.
De acuerdo con la convocatoria de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), esta beca brinda un apoyo económico para que las y los estudiantes puedan solventar tanto los gastos de transporte como aquellos que generen durante sus estudios de nivel superior.
Este programa fue implementado para disminuir la deserción académica, y aumentar la permanencia y conclusión de los estudios a nivel licenciatura, pues la insuficiencia de recursos económicos para solventar gastos de transporte, alimentación y materiales son unas de las principales causas de abandono escolar.
¿Cuáles son los requisitos y cómo se hace la renovación?
Este programa social cuenta con hasta 200 mil apoyos económicos destinados a las y los estudiantes que vivan en colonias, barrios o pueblos que estén ubicados en un índice de Desarrollo Social (IDS) muy bajo, bajo o medio.
También se requiere estar inscrito en modalidad mixta o escolarizada de alguna institución educativa pública de la CDMX o en algún plantel de una Universidad Nacional que esté ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
Debido a que esta beca consta de un depósito bimestral de mil 500 pesos, en total se depositan hasta 7 mil 500 pesos para poder apoyar durante el ciclo escolar anual para cualquier gasto derivado de la educación superior.
Los requisitos son los siguientes:
- Ser persona residente de la Ciudad de México; preferentemente de las colonias, barrios y pueblos con muy bajo, bajo o medio ÍDS.
- Contar con un documento que certifique que se es estudiante de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta de alguna Institución de Educación Superior públicas de la CDMX o de algún plantel de una universidad nacional ubicado en la ZMVM.
- Contar con un documento probatorio de inscripción vigente al periodo de la convocatoria, que comenzó el 13 de febrero del 2026.
- La persona aspirante deberá contar con identificación oficial vigente con fotografía: Credencial para votar con fotografía o pasaporte.
- Para el caso de las personas participantes menores de edad al momento de su registro y que resulten beneficiarias del Programa, adicionalmente a los documentos que se solicitan se debe proporcionar copia de su credencial de la Institución Educativa y entregar copia de la identificación oficial vigente de la madre, el padre o persona tutora.
- Contar con la CURP en caso de no ser visible en la identificación oficial.
- Tener una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa y que revise con frecuencia.
- Llenar el formulario o plataforma de registro para su revisión y evaluación
- No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza
- Abstenerse de proporcionar información falsa o documentación apócrifa
El registro debe realizarse en el sitio web https://becaparatransporte-c2.cdmx.gob.mx/ para completar el formulario y adjuntar los documentos legibles en formato PDF o JPG.
