Denuncian vecinos desalojo de edificio Isabel en Tacubaya

Un grupo de vecinas y vecinos del Edificio Isabel —dos inmuebles gemelos ubicados en Tacubaya 121 y 119, en la colonia del mismo nombre, en la alcaldía Miguel Hidalgo— denunció que sufre un proceso de “desalojo silencioso” por parte de la Fundación Mier y Pesado, propietaria del inmueble, como parte de “un proceso de gentrificación que se acelera de cara al Mundial”.

En una acción de protesta las y los inquilinos acusaron que, en el edificio, que alberga 64 departamentos, al menos cinco familias han sido desplazadas por la fundación desde la Navidad de 2025.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en julio pasado 14 medidas en contra de la gentrificación.

La manera en la que se da este “desalojo silencioso”, explicaron, es mediante un encarecimiento de las rentas de al menos 10 por ciento, la falta de renovación de contratos o correos en los que sólo les dan 30 días para desocupar el espacio.

“Dicen que el contrato no se renueva, pues van a remodelar las casas y convertirlas en dúplex. La idea es sacar un mayor ingreso de estas casas al echar a todas las personas”, dijo una vecina.

“En el Edificio Isabel habitan infancias, familias, personas adultas mayores y redes de cuidado que se han tejido durante décadas. Sin embargo, hoy esta comunidad enfrenta la intención de la Fundación Mier y Pesado de vaciar el inmueble para fines de especulación inmobiliaria”, sostuvo la recién creada organización vecinal, llamada Colectivo Edificio Isabel.

120 familias fueron desalojadas del Edificio Ermita durante la pandemia

El mismo proceso que enfrentan en el Edificio Isabel, apuntaron vecinos, sucedió en el edificio Ermita, en el cruce entre Av. Revolución y Jalisco. Un espacio donde se dio un caso de gentrificación.

En 2020, en plena pandemia por Covid-19, por una restauración profunda del histórico inmueble, fueron desalojadas más de 20 familias. De acuerdo con las revistas Chilango y Proceso, las rentas antes del desalojo silencioso iban de los dos mil a los 10 mil pesos mensuales. Desde 2024 van de los 12 a los 30 mil pesos al mes.

“Comenzaron a hostigar a los vecinos para que dejaran sus apartamentos en el Ermita y se fueron saliendo uno por uno. Entonces, este proceso no es algo nuevo para la fundación”, dijo otra vecina afectada, cuyo nombre fue omitido.

115 días faltan para que la Ciudad de México reciba el primer partido del Mundial

De igual manera que el edificio Ermita, las torres gemelas Isabel son un patrimonio urbano de la capital mexicana con protección de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Metrópolis, debido a su estilo arquitectónico art déco.

La Fundación Mier y Pesado es una Institución de Asistencia Privada, cuyo objeto es ayudar a infantes y adultos mayores.

“Esta fundación está violentando derechos humanos, priorizando el lucro económico sobre la vida, la comunidad y la vivienda digna”, acusaron los vecinos.

El Colectivo Edificio Isabel exigió detener las obras sobre el inmueble e incluir a éste dentro del Plan Maestro del Bando 1, la estrategia del Gobierno local contra la gentrificación. Asimismo, pidieron sancionar a la Fundación Mier y Pesado por la violación a los derechos humanos.