Giovani Gutiérrez anuncia la 5ª edición de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán.

En la presentación de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán (FILCO), el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que este encuentro literario representa una apuesta estratégica por el desarrollo integral de la juventud, al fomentar la lectura como herramienta de crecimiento personal y profesional.

Señaló que la lectura no sólo fortalece el lenguaje y la empatía, sino que amplía horizontes y brinda mayores oportunidades para construir un proyecto de vida sólido: “Cuando un niño lee, México crece; cuando un joven escribe, México se expresa, y cuando un gobierno invierte en cultura, acciones y obras que perduren, México se consolida, eso es la FILCO, un espacio donde convergen ideas, se dialoga y se construye un mejor país”.

Acompañado por representantes del gobierno de Gran Bretaña, del estado de Tlaxcala y del municipio de Huajuapan de León y del estado de Tlaxcala-todos ellos invitados de honor para esta fiesta literaria- el Alcalde recordó que Coyoacán es referente cultural a nivel nacional y lo será más gracias a que la demarcación será sede de la Copa del Mundo por tercera ocasión, ya que esta administración trabaja con una visión de largo plazo, priorizando obras y acciones que beneficien a las familias más allá de cualquier evento internacional.

La FILCO se realizará del 6 al 15 de marzo de 2026 en los Jardines Hidalgo y Centenario, donde se desarrollarán alrededor de 350 actividades con la participación de más de 900 sellos editoriales y cerca de 2 mil invitados.

Al hacer uso de la palabra el fundador de la FILCO, Gerardo Valenzuela Nava, destacó el crecimiento que ha tenido la feria desde su primera edición. Reconoció a la comunidad lectora, empresarios, sociedad civil, fundaciones, mundo editorial y el respaldo institucional, que ha permitido consolidar este proyecto cultural en el corazón de Coyoacán.

Destacó que se contará con la presencia de autores nacionales e internacionales y representantes de distintas disciplinas artísticas y académicas como Elena Poniatowska, Laura Restrepo, Elmer Mendoza, Juan Pablo Villalobos, Alberto Ruy Sánchez, Carmen Boullosa, Guadalupe Loaeza, Carlos Martínez Assad, entre otros.

El programa contempla presentaciones editoriales, conversatorios, actividades infantiles, talleres, música, teatro y cine, así como homenajes y reconocimientos a figuras que han marcado la vida cultural del país.

En el año del Mundial, la feria también incorporará el fútbol como eje temático con conferencias y mesas de diálogo que vinculan deporte y literatura. Asimismo, se desarrollará el programa “Mujer es cultura”, con actividades dedicadas a visibilizar la obra de escritoras contemporáneas y la instalación de una cápsula del tiempo que resguardará testimonios por 25 años.

Estuvieron presentes en el evento: la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum; Vania Guerrero, jefa de Comunicaciones y Diplomacia Pública de la Embajada Británica en México; Karen Álvarez Villeda, secretaria de Cultura del Gobierno de Tlaxcala; Marco Antonio Alfaro, coordinador de la división de Extensión de la Cultura de la UAEH; Luis de León Martínez Sánchez, presidente municipal de Huajuapan de León; Ricardo Pascoe, jefe de la oficina de la alcaldía Coyoacán e Hilda Trujillo, directora general de Cultura de la alcaldía Coyoacán.

JVR