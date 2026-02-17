Da Clara Brugada visto bueno a las licencias para trabajadoras sexuales

Una joven sostiene un abanico de la organización CLAP!, en junio de 2025.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que su administración “no ve problema” en que se otorguen credenciales de trabajo no asalariado a personas trabajadoras sexuales que laboran en la vía pública, pues consideró que éstas permitirían mayor control y orden.

Sin precisar fechas, la mandataria local adelantó a La Razón que hablará del tema con la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), Inés González Nicolás, quien a principios de enero dijo a este diario que no entregará las credenciales hasta que el trabajo sexual se incorpore al artículo 3 del Reglamento para los Trabajadores No Asalariados.

El Dato: La Brigada Callejera ha denunciado que personas trabajadoras sexuales de la zona Centro y alrededores, son víctimas de extorsión por el crimen organizado.

“Es un tema que, como Gobierno, tenemos que revisar. Por mi parte, no veo problema en que se puedan tener licencias, porque alguien que está, digamos, regularizado en términos de una función que hace en la vía pública, es mejor.

TE RECOMENDAMOS: Del 6 al 15 de marzo Giovani Gutiérrez anuncia la 5ª edición de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán

“Vamos a tocar ese tema con las secretarías que les corresponde, pero ésa es nuestra posición”, aseguró Brugada Molina al presentar su informe de seguridad de enero.

La morenista recalcó que la importancia de reconocer el trabajo sexual con la credencial es que de esa forma podrán tener el control de cuántas personas se dedican a este oficio.

2 mil 500 solicitudes de licencias afirma la Brigada Callejera que extravió la STyFE

“Siempre nos va ayudar, a que podamos tener control de cuántas personas, en qué lugares, bajo qué situaciones, circunstancias y eso es también, sobre el trabajo sexual”, mencionó.

Este diario ha informado que, de acuerdo con personas trabajadoras sexuales, el documento les da legitimidad con los clientes y les ayuda a evitar extorsiones por parte de las autoridades.

La trabajadora sexual de la zona del Mercado La Merced, Cristal, nombre usado para proteger su identidad, de 35 años, aseguró que lleva más de cuatro años esperando la credencial y que la posibilidad de obtenerla la hace sentirse más tranquila.

300 pesos puede ser el cobro de piso por parte de criminales a trabajadoras sexuales

“Pues me da gusto, porque llevo como cuatro o cinco años buscándola y no me la dan quién sabe por qué. Sí me voy a sentir más tranquila de hacer mi trabajo”, dijo.

Jessica, de 28 años, coincidió en que el documento la haría sentir más tranquila en su zona de trabajo ante la inseguridad.

De acuerdo con la Segunda Encuesta de Trabajo Sexual Derechos y No Discriminación, 2021, al menos 100 de 217 personas entrevistadas por el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México indicó que la policía, el juzgado cívico y hospitales son los principales actores que las violentaron o discriminaron.

“Me da gusto que lo considere, ya la necesito para evitar problemas, me haría sentir más tranquila acá”, respondió la joven sobre el anuncio de Brugada Molina.

El Estadio Banorte, antes Azteca, será la sede del partido inaugural del Mundial de Futbol entre las selecciones de México y Sudáfrica, el 11 de junio. Ante este panorama y los millones de visitantes que se esperan en la capital, Cristal y Jessica mencionaron que la licencia les permitiría identificarse frente a los clientes.

“No sé si mis clientes aumenten en el Mundial, porque como estoy en La Merced, pues no es muy turístico, pero quién sabe. De todas maneras, yo creo que un gringo se sentiría más a gusto si sabe que yo estoy regulada, ¿no?”, dijo Cristal.

En tanto, Jessica, previó que los turistas acudan a las zonas de trabajo sexual y por ello el documento expedido por la Secretaría del Trabajo local no sólo le daría seguridad a ella, también daría confianza al cliente.

Si bien la mandataria capitalina no dijo tener la intención de hacer una reforma para incluir al trabajo sexual en el Reglamento, que reconoce sólo 15 oficios, la titular de la STyFE sí ha manifestado que entregar licencias sin este cambio implicaría exceder sus atribuciones, pues “no existe fundamento legal”.

González Nicolás también reconoció en entrevista que “la credencial sí da identidad” y que el reconocimiento de este oficio en el reglamento es una ésa labor que le corresponde al Congreso capitalino.

“Sí es una credencial que da identidad. No les da ningún tipo de garantía más allá de éstas: que no te van a molestar, que estás registrada en la plataforma, que el cliente va a tener mayor certeza. Pero todos los demás derechos, como seguridad social, no los va a tener”, dijo.

Para Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera “Elisa Martínez”, aseguró que en 2020 se entregaron dos mil 500 solicitudes para el acceso a la credencial que, actualmente, la secretaria considera “desaparecidos” y para intentar recuperarlas hicieron mesas de diálogo en 2025.

Buscan reconocimiento ı Foto: Especial

Detienen a extorsionadora de mujeres

Por Fernanda Rangel

ELEMENTOS de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Thalía “N”, La Madrota, señalada como probable líder de una célula dedicada a la extorsión, principalmente contra personas trabajadoras sexuales de la Calzada Ignacio Zaragoza.

La captura se realizó en la colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada, obtenida tras trabajos de inteligencia, vigilancias fijas y móviles, así como entrevistas ciudadanas.

De acuerdo con autoridades locales, la mujer encabeza un grupo que, desde hace aproximadamente cinco años, presuntamente amenazaba y exigía pagos a trabajadoras sexuales trans que laboran en Zaragoza.

Las cantidades solicitadas iban de los 200 a dos mil pesos y en caso de negarse, las víctimas recibían amenazas vía redes sociales, mensajes intimidatorios e incluso agresiones físicas.

En redes sociales, trabajadoras sexuales trans denunciaron que eran víctimas de extorsión, por lo que pidieron a las autoridades atender sus casos.