En CDMX, más de 8 mil detenidos; 53 son objetivos prioritarios

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó que, en lo que va de la actual administración, agentes han detenido a ocho mil 822 personas relacionadas con delitos de alto impacto, de las cuales 53 eran objetivos prioritarios del Gobierno.

Durante la presentación del informe de seguridad de enero, el funcionario destacó los resultados en el combate al crimen organizado en la ciudad, pues, detalló, sólo en enero los policías aprehendieron a 519 presuntos criminales.

El Dato: El Gobierno destacó que las 16 alcaldías registraron disminución en delitos de alto impacto, entre ellas, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Xochimilco.

“Además del total de detenidos durante la administración, destaca la detención de 987 presuntos delincuentes, lo cual ha permitido, por su pertenencia, la desarticulación de 35 células criminales.

“Mi reconocimiento y gratitud, a los miles de hombres y mujeres policías, quienes con su trabajo convierten la estrategia de Seguridad y Construcción de Paz, en una realidad”, expresó.

Sobre los 53 generadores de violencia detenidos, Vázquez Camacho detalló que los elementos de la SSC detuvieron a cinco. La más reciente aprehensión fue la de Juan Carlos “N”, el 31 de enero, por ser identificado como presunto integrante de Los Israeles.

Otras detenciones destacadas de este grupo de criminales de alto riesgo son la de Sergio Iván “N”, alias El M24 o El Monstruo de la Unión, quien, supuestamente, era el líder del grupo delictivo Los Orejones; la de Jesús Damián “N”, El Ganso, presunto líder del grupo delictivo con el mismo apodo; así como de Rafael “N”, Rafita, quien es identificado como jefe de sicarios de Los Malportados.

Mil 274 armas han sido aseguradas en lo que va de la actual administración

Vázquez Camacho además resaltó que de octubre de 2024 a la fecha, las autoridades capitalinas aseguraron más de 871 kilogramos de marihuana, 159 kilogramos de cocaína, 87 de metanfetamina y seis mil 675 dosis de crystal.

En materia de combate a la extorsión, el titular de la SSC indicó que mediante la estrategia implementada, de enero de 2025 al mismo mes del presente año, los agentes detuvieron a 293 personas por este delito: 273 por extorsión y 23 por tentativa de este ilícito.

“Es importante destacar, como ya lo han hecho mis compañeros, que el mes de enero de 2026 registró la cifra más baja de victimización por el delito de extorsión, en los últimos 11 meses, la cual es 41 por ciento menos, inferior, a julio de 2025, cuando la victimización registró su nivel más alto, el año pasado”, agregó el funcionario.

Los datos del Gobierno local indican que la extorsión presenta una tendencia a la baja desde junio de 2025, por lo que la próxima semana se presentará una campaña específica contra este delito.

Durante el evento, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que enero de 2026 fue el mejor inicio de año en materia de seguridad en la capital en los últimos 11 años, al registrar una reducción histórica en delitos de alto impacto.

De acuerdo con cifras oficiales, en comparación con enero de 2025 los delitos de alto impacto disminuyeron 19 por ciento, mientras que frente a enero de 2019 la baja es de 68 por ciento. El promedio diario pasó de 59 ilícitos el año pasado a 47 diarios en el primer mes de 2026.

En homicidios dolosos se contabilizaron 61 casos en enero, lo que equivale a menos de dos asesinatos diarios. En contraste, en enero de 2019 se registraron 135 homicidios.

El robo de vehículo, con y sin violencia, también mostró reducciones: 37 por ciento menos frente a enero de 2025 y 69 por ciento menos respecto a 2019. En la modalidad con violencia, la disminución fue de 53 por ciento anual y de 87 por ciento comparado con 2019.