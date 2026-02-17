Van por pacto metropolitano contra polución

Vista aérea de la Ciudad de México y la contaminación, ayer.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que pedirá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a autoridades del Estado de México una reunión para acuerdos metropolitanos para tener medidas parecidas para disminuir los contaminantes.

Luego de la activación de la tercera contingencia del año, horas después de la suspensión de la segunda medida, la mandataria capitalina sostuvo que la polución es una problemática que no sólo afecta a la capital, sino a la metrópoli, por ello la necesidad de que gobiernos trabajen juntos.

“Vamos a pedirle a la Semarnat y al Gobierno del Estado de México que podamos llevar a cabo una reunión para acuerdos metropolitanos, porque es un tema que debemos avanzar de manera conjunta y tener medidas muy parecidas para disminuir la contaminación”, dijo.

3 contingencias por ozono ha activado la CAMe en lo que va del presente año

El pasado 12 de febrero la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la segunda contingencia ambiental por los altos niveles de ozono. La medida duró hasta el 14 de febrero.

Sin embargo, al siguiente día, la autoridad estableció nuevas restricciones debido a la alta concentración de ozono en el Valle de México.

El pasado 8 de enero, La Razón informó que, de acuerdo con el coordinador de Gestión de la Calidad Ambiental en Zonas Conurbadas y Metropolitanas de la CAMe, Ramiro Barrios Castrejón, entre febrero y mayo se reportan las contingencias por ozono a causa de las altas temperaturas, la radiación solar y la poca dispersión de contaminante.

Brugada Molina mencionó que su administración continuará con la vigilancia de las fuentes de contaminación, móviles y fijas, para enfrentar la problemática.

La CAMe mantuvo la contingencia ambiental que activó el pasado domingo, por lo que los autos con holograma de verificación 2, así como aquellos con verificación 1 y último dígico de placa 2, 4, 6, 7, 8 y 0, no circulan. Tampoco los 0 y 00, engomado rosa, terminación 7 u 8.