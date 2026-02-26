Gaby Osorio anuncia la rehabilitación del Centro ‘Justa Hernández Farfán’ en Tlalpan.

En el marco del quinto aniversario del Centro de Primera Atención a la Violencia de Género “Justa Hernández Farfán”, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, anunció que este año se realizará una rehabilitación integral del inmueble para dignificar sus instalaciones y fortalecer la atención que se brinda a mujeres en situación de violencia.

La intervención contempla la rehabilitación del salón de usos múltiples, el área médica, la recepción, sanitarios y fachada, así como la instalación de una zona para implantes subdérmicos. “La atención a las mujeres no puede ni debe brindarse en condiciones precarias. Un espacio digno, seguro y adecuado también forma parte de la reparación y el respeto de sus derechos”.

Osorio subrayó que la erradicación de la violencia no es un discurso, sino una política pública que requiere presupuesto, coordinación y trabajo territorial, y destacó que el centro representa no solo un esfuerzo institucional, sino miles de historias de acompañamiento y reconstrucción de proyectos de vida.

“Aquí se brinda asesoría jurídica para garantizar el acceso a la justicia, atención psicológica para acompañar los procesos emocionales que deja la violencia, atención médica para salvaguardar la salud e integridad, y trabajo social para fortalecer redes de apoyo y generar alternativas que permitan reconstruir proyectos de vida. Aquí no se cuestiona, se escucha; no se minimiza, se reconoce; no se revictimiza, se acompaña”.

El Centro lleva el nombre de Justa Hernández Farfán, mujer originaria de la colonia La Fama y referente en la lucha por los derechos laborales en la fábrica La Montañesa, cuyo legado —señaló la edil— sigue vigente en la defensa de los derechos de las mujeres en Tlalpan.

Con la rehabilitación del espacio y el fortalecimiento de su política institucional, la Alcaldía reafirma su compromiso con la construcción de un entorno seguro, digno y libre de violencia para las mujeres.

A la par del anuncio antes mencionado, se llevó a cabo la Primera Sesión 2026 del Gabinete de Género e Igualdad Sustantiva, en la que la alcaldesa firmó el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Ámbito Laboral de la Alcaldía Tlalpan.

El documento establece que cualquier conducta que configure hostigamiento o acoso sexual será investigada y sancionada conforme a derecho, y contempla acciones permanentes de capacitación, así como mecanismos confidenciales para la recepción y atención de denuncias.

JVR