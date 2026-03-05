Clara Brugada destaca reducción en delitos de alto impacto durante febrero en CDMX.

Desde las instalaciones de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Iztaccíhuatl, en la alcaldía Iztacalco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la estrategia de seguridad en la Ciudad de México continúa dando resultados, al registrarse una reducción histórica en los principales delitos de alto impacto durante febrero.

Ante mandos de la policía capitalina, del Ejército, Marina y Guardia Nacional, la titular del Ejecutivo local subrayó: “seguimos empeñados en garantizar siempre buscar la verdad y hacer justicia en la Ciudad de México”.

Y fue enfática al remarcar: “la gran tarea y el gran objetivo es lograr que la Ciudad de México se convierta en un gran Territorio de Paz e Igualdad”.

Por primera ocasión en su gestión, la mandataria capitalina presentó los resultados sobre la estrategia de seguridad en una UPC, y ahí dejó en claro que “la Ciudad de México continúa avanzando hacia una ciudad más segura. Los resultados muestran que la estrategia está funcionando”.

Dimos el banderazo a un operativo especial con más de 400 elementos y patrullajes preventivos en los tres sectores de @IztacalcoAl.



Nuestra policía estará más cerca de ti, trabajando casa por casa en colonias como el Campamento 2 de Octubre y la Gabriel Ramos Millán para… pic.twitter.com/BE58ZEJAHa — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 5, 2026

FEBRERO REGISTRA EL MEJOR RESULTADO EN BAJAS DE HOMICIDIOS EN AÑOS

Al presentar los resultados del primer informe de seguridad, Brugada Molina detalló que en materia de homicidios dolosos, se reportó una reducción de 22 por ciento respecto a febrero de 2025 y de 56 por ciento frente a 2019. Durante el mes pasado se registró un promedio diario de 1.8 homicidios, es decir, menos de dos casos al día, lo que representa el mejor resultado de la actual administración y una de las cifras más bajas desde 2022.

El acumulado de homicidios en lo que va de 2026 registra un promedio de 1.9 casos diarios, la cifra más baja desde 2019. “Menos delitos y más órdenes de aprehensión, menos incidencia delictiva y menos impunidad”, señaló la mandataria capitalina al explicar que la reducción del delito se acompaña de un aumento en la judicialización de los casos y en la emisión de órdenes de captura.

“Éste es el mejor resultado que se tiene, desde que inició esta administración. Hoy logramos avanzar. Es un año con la menor incidencia delictiva, en cuanto a homicidios, desde 2022”, subrayó la jefa de Gobierno.

DELITOS DE ALTO IMPACTO MANTIENEN TENDENCIA A LA BAJA EN LA CIUDAD

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 la incidencia en delitos de alto impacto disminuyó 14 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que tan solo en febrero la reducción fue de 8 por ciento.

La mandataria capitalina destacó que la tendencia a la baja también se refleja en una perspectiva de largo plazo. En comparación con febrero de 2019, la incidencia de delitos de alto impacto en la ciudad muestra una disminución del 70 por ciento.

Durante febrero, además, la ciudad registró menos de 50 delitos de alto impacto al día, lo que confirma la tendencia descendente en este tipo de ilícitos.

“Siempre, desde que empezamos a dar resultados, hemos dicho: menos delitos y más órdenes de aprehensión; menos incidencia delictiva y menos impunidad, lo que demuestra que estamos cerrando paso a la impunidad’, afirmó la mandataria capitalina.

Por su parte, la fiscal General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, detalló que, entre enero y febrero de este año, los delitos de alto impacto en la Ciudad de México disminuyeron 14.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, informó que en los primeros dos meses del año se obtuvieron 535 sentencias condenatorias, con una tasa de éxito de 93 por ciento en los casos presentados ante el Poder Judicial.

Hoy salimos a territorio y dimos nuestro informe de seguridad de febrero en @IztacalcoAl, donde gracias a la estrategia integral y la coordinación diaria logramos una reducción del 14% en delitos de alto impacto respecto al año pasado, ¡y una disminución histórica del 70%… pic.twitter.com/OWXshL4rl4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 5, 2026

ROBO DE VEHÍCULOS CAE 28% EN FEBRERO

El robo de vehículo con y sin violencia también presentó una tendencia favorable. En febrero se registraron 359 casos, lo que significa una reducción de 28 por ciento respecto a 2025 y cercana a 70 por ciento frente a 2019.

Además, desde el inicio de la actual administración la incidencia de este delito pasó de 23 robos diarios a 13, lo que representa una disminución de 43 por ciento. El acumulado anual muestra 12.5 vehículos robados al día en 2026, mientras que en octubre de 2024 el promedio era de 23 unidades diarias.

En el caso del robo de vehículo con violencia, la reducción fue de 44 por ciento respecto a febrero de 2025 y de 88 por ciento frente a 2019, con un promedio cercano a un caso diario. En el combate a este delito, la Fiscalía informó que durante febrero se cumplimentaron 63 órdenes de aprehensión, se realizaron 19 cateos y se aseguraron 176 toneladas de autopartes. Además, entre enero y febrero se recuperaron y devolvieron a sus propietarios 750 vehículos con reporte de robo.

DETENCIONES Y DESARTICULACIÓN DE CÉLULAS CRIMINALES REFUERZAN RESULTADOS

La jefa de Gobierno subrayó que estos resultados se explican por la consolidación de una estrategia integral basada en coordinación institucional, investigación y presencia territorial. En ese sentido, informó que 9 mil 328 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto y se han desarticulado 36 células criminales que operaban en la capital.

“No solo buscamos reducir los delitos, sino también garantizar que quienes los cometen enfrenten la justicia", remarcó la jefa de Gobierno.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que del 5 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026 mil 39 presuntos delincuentes fueron detenidos durante el último mes como parte de diversos operativos.

Durante este periodo también se aseguraron más de 875 kilogramos de marihuana, 159 kilogramos de cocaína y 87 kilogramos de metanfetamina, además de mil 425 armas de fuego, 188 cargadores y más de 9 mil cartuchos útiles. Asimismo, fueron asegurados 5 mil 498 vehículos vinculados con actividades ilícitas, entre ellos unidades con reporte de robo o relacionadas con el desmantelamiento de autopartes.

PREVENCIÓN, PROXIMIDAD Y TRABAJO EN TERRITORIO

La mandataria capitalina destacó que la estrategia de seguridad también incorpora acciones de prevención y atención a las causas, como el programa Auxilio Escolar en secundarias y preparatorias del turno vespertino, así como la iniciativa Vida Plena, Corazón Contento, enfocada en brindar apoyo emocional y atención en salud mental a estudiantes.

“La paz se construye atendiendo las causas, por eso impulsamos programas que acompañan a nuestras y nuestros jóvenes”, destacó la mandataria.

Asimismo, el gobierno capitalino desarrolla intervenciones integrales en 62 polígonos prioritarios mediante la estrategia Territorios de Paz e Igualdad, en la que participan 23 dependencias de la administración local. Como parte de estas acciones, cada semana se realizan asambleas ciudadanas por la paz en los sectores policiales de la ciudad; tan solo en febrero se llevaron a cabo 241 encuentros con la participación de más de 8 mil 400 personas.

“Estamos decididos a salir de las oficinas y acudir a los territorios para escuchar a la ciudadanía y fortalecer la seguridad en cada colonia”, resaltó la mandataria, al presentar el segundo informe en materia de seguridad de 2026.

Por su parte, el coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, explicó que este febrero hubo una disminución del 10.3 por ciento con respecto al del 2025 en cuanto el total de llamadas recibidas en el 911; de 116 mil 160 realizadas el año pasado, se registraron 104 mil 217 este mes.

Asimismo, detalló que el promedio diario de febrero, de 3 mil 912 llamadas efectivas de 2025, se registraron en el mismo periodo de este año 3 mil 628, lo que representa una baja de 7.3 por ciento; mientras que de las 8 mil 982 llamadas improcedentes, se pasó a 8 mil 172, es decir 9 por ciento menos.

Finalmente, el coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Manuel Oropeza, aseguró que, el programa La noche es de Todos tuvo 97 intervenciones en 14 alcaldías, se suspendieron 35 establecimientos mercantiles, 14 fueron clausurados y se detuvo a ocho personas por el quebrantamiento de sellos. Finalmente, agregó que, durante febrero, se brindaron 263 atenciones ciudadanas contra el despojo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR