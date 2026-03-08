Manifestantes intentan derribar las vallas que cubren Palacio Nacional

Manifestantes cerca de las vallas en el Zócalo de la Ciudad de México este 8M

Durante la jornada de movilizaciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, manifestantes intentaron derribar las vallas metálicas colocadas frente a Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la capital.

De acuerdo con los reportes, un grupo de mujeres se concentraron en la esquina de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, donde comenzaron a empujar las estructuras de seguridad instaladas alrededor del recinto.

Aunque lograron mover las vallas, no consiguieron abrir un paso hacia el inmueble. Tras el intento, policías se desplegaron de inmediato en la zona para contener la situación.

Minutos después, algunas manifestantes comenzaron a golpear las vallas y prender fuego a cartulinas, mientras elementos de seguridad se posicionaban frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México para reforzar el resguardo del área.

En medio de la movilización, un pequeño grupo identificado como parte del bloque negro, junto con otras participantes, continuó golpeando las estructuras metálicas instaladas frente al templo y en las inmediaciones de Palacio Nacional. Durante estos momentos de tensión, una joven intentó saltar las vallas, aunque no logró ingresar al perímetro protegido.

La protesta también se extendió hacia avenida 5 de Mayo, donde integrantes del bloque negro realizaron pintas en algunos negocios ubicados sobre esta vialidad del Centro Histórico. Ante la presencia de este grupo, policías capitalinas implementaron un operativo de encapsulamiento sobre dicha avenida, con el objetivo de contener la movilización y evitar mayores incidentes.

En el Zócalo de la Ciudad de México, aún se encuentran movilizaciones de mujeres, bloques que apenas llegan al centro de la capital y mujeres que se agrupan en pequeñas actividades.

