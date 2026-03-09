Derrumbe en San Antonio Abad: estas son las calles cerradas y vías alternas tras colapso

Colapsa edificio sobre la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, el 9 de marzo de 2026.

El derrumbe de un inmueble ubicado en Calzada de San Antonio Abad 122, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, generó una fuerte movilización de servicios de emergencia la tarde de este lunes en la Ciudad de México.

Las labores continúan en el inmueble, que se encontraba en proceso de demolición cuando ocurrió el colapso parcial. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, explicó que el retiro de los escombros se realiza de manera manual, ya que el uso de maquinaria pesada podría poner en riesgo a las personas que aún podrían estar atrapadas.

En el lugar también se encuentran coordinando las acciones la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y ERUM Hasta el momento no existe un tiempo estimado para concluir las labores de rescate.

Colapso parcial de un edificio ubicado sobre la calzada San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, el 9 de marzo de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Calles cerradas y alternativas viales

El incidente ocurrió a pocos metros de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro, lo que también provocó afectaciones a la circulación en la zona.

Por esta razón, Calzada de San Antonio Abad permanece cerrada a la circulación en dirección al Centro Histórico, a partir de Juan Hernández y Dávalos hacia el norte, mientras continúan las labores de emergencia a la altura de la estación del Metro.

Aunque el Metro continúa operando con normalidad, las autoridades recomiendan a los automovilistas utilizar vías alternas para evitar la zona afectada.

Las principales alternativas viales son:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Isabel la Católica

Eje 2 Oriente

Eje 3 Oriente

Francisco Javier Clavijero

Los servicios de emergencia continúan trabajando en el sitio del derrumbe edificio San Antonio Abad, mientras se mantiene el operativo de rescate y seguridad en la zona.

18:14 #PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación sobre Calz. San Antonio Abad a partir de Juan Hernández y Dávalos al Norte, servicios de emergencia continúan labores a la altura del Metro San Antonio Abad. #AlternativaVial Eje Central, Isabel la Católica, Eje 2 y 3… pic.twitter.com/BAxpVOTzWd — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 10, 2026

